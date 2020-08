Bitku sa koronom izgubio muškarac (35): Nekoliko dana uz pomoć respiratora se borio za vazduh

Kovid 19 odnio je još četiri života u Republici Srpskoj, a bitku je izgubio i tridesetpetogodišnji mladić koji se nekoliko dana uz pomoć respiratora borio za vazduh.

Nije imao drugih oboljenja, a visoka temperatura i razorena pluća uzeli su danak.

Crveni alarm je već upaljen, kažu u zdravstvu, i upozoravaju da virus ne bira ni vrijeme ni godine. Dok se čeka na vakcinu, već se razmišlja i o planu vakcinacije, a do tada jedina odbrana od surovog neprijatelja i dalje su maska i distanca.

"Biće mogućnost obavezne naravno vakcinacije za one za koje procijenimo da je to potrebno. Zakon je tu vrlo jasan, ja se pozivam tu na zakon. Oni koji budu imali kontraindikacije za vakcinaciju, koji imaju uobičajno kontraindikacije za ovakvu vrstu vakcinacije, neće biti u obavezi da se vakcinišu. Ono što jeste vrlo važno, a to sada naglašavamo, ciljne grupe će definisati Institut i na taj način ćemo pratiti cijelu ovu situaciju", kaže Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite u Vladi RS.

Sve snage zdravstva uprte su u borbu protiv Covida 19, a zbog toga trpe i oni koje muče neke druge boljke. Do ljekara sve teže dolaze pacijenti sa teškim i rijetkim oboljenjima, kojima je život svakodnevno ugružen. Svaki dodir sa virusom mogao bi da bude koban za oboljele od malignih bolesti, dijabetesa, multiple skleroze i drugih bolesti.

Zato šalju apel svim građanima da sve što kaže struka shvate ozbiljno, jer je to najmanje što mogu da učine.

"Ovaj put ne tražim ništa, ne tražim ni krv, ne tražim ni materijalnu pomoć toj našoj dječici. Tražim samo jedno, a to je da pokažete empatiju, da samo stavite masku i da poštujete mjere koje je ovo naše zdravstvo propisalo, a to je da držite distancu i da nosite masku", kaže Vita Malešević, Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra".

"Oboljeli od multiple skleroze, inače jako je teška imunološka bolest, neizlječiva tako da spadamo u jako rizičnu grupu bolesti. Tako da smo da kažem, najblaže rečeno osjetljivi i na najobičniju gripu koja nas jako teško pogađa, a da ne pominjem sad COVID 19", poručuje Miroslav Vukomanović, Udruženje oboljelih od multipla skleroze Republike Srpske.

Zdravstveni sektor trpi veliki pritisak, jer je iz dana u dan sve više pacijenata koji moraju na bolničko liječenje. Medicinski radnici od marta nemaju predaha.

"Sve tri karike zdravstvenog sistema koje učestvuju u liječenju svih bolesnika koji su oboljeli ne samo od korona virusa imaju svoje granice, imaju svoje limite. I da u jendom trenutku kada kažem da liječenje ovog najtežeg bolesnika može da košta između tri i sedam hiljada maraka da pomislimo o finansijskom resursu. Da kada kažem da zdravstveni radnici od mejseca marta, koji liječe ove najteže oboljele, nisu imali dana godišnjeg, da rade subotom, nedjeljom, da rade 24 sata", kaže Peđa Kovačević, načelnik Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane UKC-a RS.

Virus korona, osim pluća, bolesnicima uništava i bubrege, kaže Kovačević. To je neprijatelj o kojem se malo zna, a dokazano je da nošenje zaštitne maske u zatvorenom i na otvorenom gdje je veliki broj pojedinaca smanjuje šansu prenosa zaraze. Struka podsjeća da je pored maski i distance, bitno i održavanje lične higijene.