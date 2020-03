Bijeljina: Svi pozitivni na virus korona osjećaju se dobro

Svi pozitivni na virus korona, dobrog su zdravstvenog stanja, sa lakšom kliničkom slikom i njihov medicinski tretman nastavlja se u kućnom karantinu. Testiranjem je utvrđeno da oni koji su bili u kontaktu sa oboljelima nisu zaraženi. Bijeljinska bolnica priprema se za potencijalnu epidemiju na ovim prostorima. U toku su pripreme intezivne njege sa 14 postelja i dodatnog karantina kapaciteta za 50 ljudi.

"Dobra je vijest da i djeca i ova vaspitačica iz vrtića, nisu pozitivni i nije im prenesena zaraza od one žene čija su djeca bila, koja je zaražena", izjavio je Mićo Mićić, gradonačelnik Bijeljine.

"Takođe, u toku vikenda smo imali radove na rekonstrukciji postojeće operacione sale u zgradi stare ginekologije. Upravo ova operaciona sala bi bila namijenjena za hitne operativne zahvate potencijalno zaraženih osoba i porođaj zaraženih trudnica. Takođe, želim reći da smo u subotu dobili jedan respirator od Vlade. Bijeljinska bolnica je imala svojih devet", ističe Milica Lovrić, v.d. direktora JU Opšta bolnica "Sveti Vračevi" Bijeljina.

Zbog trenutne situacije, gradonačelnik Bijeljine predložio je da se osobama starijim od 65 godina kojima je zabranjeno kretanje, dozvoli izlazak do prodavnice, dva puta sedmično u periodu od 5 do 8 ujutru. Otvoren je i kol centar koji će biti na raspolaganju svaki dan osim nedelje od 8 do 16 sati. Građani pomoć mogu dobiti pozivom na brojeve 055/233-154 i 055/233-155.

"Brojevi na koje se mogu javiti svi ljudi koji žele da im se donese lijek i neka od namirnica, nešto da se uradi za njjih. Za lica koja ne budu imala sredstava, obezbjedićemo najneophodnije namirnice. A, ako bude i takvih koji ne mogu sebi napraviti, imamo mogućnost da dostavljamo tople obroke. Tako da neće naši građani ostati sami, sigurno da ćemo im pomoći maksimalno", dodaje Mićić.

Ugostiteljski objekti na području Bijeljine poštuju odluku o zabrani rada, kažu iz Komunalne policije. Vrši se i kontrola lica u kućnoj izolaciji, a ima i onih koji ne poštuju naredbu koju je izdao sanitarni inspektor.

"Velike su kazne i ovom prilikom upozoravam one koji su dobili rješenje o kućnoj izolaciji da se moraju istih pridržavati. Čak je i štab donio odluku, a to je po naredbi i štaba Vlade RS, da se izdvoji jedna posebna prostorija gdje će biti privođeni svi oni koji ne budu poštovali kućnu izolaciju", ističe Ratomir Draganić, načelnik Komunalne policije Bijeljina.

Građani koji smo zatekli na ulici kažu da se pridržavaju svih propisanih mjera i da iz kuće izlaze samo po neophodne namirnice.

"Imam gel za sad, rukavica nemam dovoljno rukavica, nemam maski dovoljno, već moram da šijem. Ne znam šta da vam kažem, ja sam trenutno išla na vikendicu sa suprugom autom, a inače samo što moram izlazim da kupim, one osnovne stvari", kažu Bijeljinci.

Rad prodavnica za rezervne dijelove za traktore dozvoljen je jer su u toku sjetveni radovi na njima.

Zbog mogućih kontakata velikog broja ljudi, rad Stočne i Kvantaške pijace privremeno je zabranjen. Rad Zelene pijace biće strogo kontrolisan kako bi se izbjegle gužve.