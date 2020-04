Bijeljina: Stabilna epidemiološka situacija

Do 6. aprila je testirano 85 osoba, a za pet osoba se čekaju rezultati iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.



"Stanje jutros je da imamo 605 osoba pod epidemiološkim nadzorom. U karantinima imamo, u karantinu Rača trenutno tri osobe, u karantinu u Domu učenika imamo šest osoba koje su bez tegoba i u karantinu u sali škole "Vuk Karadžić" imamo 49 osoba, koje su takođe bez tegoba", rekao je Duško Milovanović, direktor Doma Zdravlja Bijeljina.

Komunalna policija grada Bijeljina od 16. marta redovno vrši kontrolu na terenu. Četiri ugostiteljska objekta nisu ispoštovala naredbu kriznog štaba nakon čega su zapečaćena. Zabilježen je i veći broj lica koja se ne pridržavaju mjera izolacije, zbog čega su još jednom skrenuli pažnju na rigorozne kazne. Kontolisane su i Stočna i kvantaška pijaca.

"Da će komunalna policija provjeravati redovno kao što i radimo, i da će svi biti privredeni u karantin, dobiće prekršajni nalog zbog nepostupanja Republičkih inspektora i njihovih rješenja 1.000 KM i biće produžen karantin još 14 dana", istakao je Ratomir Draganić, načelnik Komunalne policije Bijeljina.

"Kvantaška pijaca, ona je bila zatvorena odmah, po nalogu štaba, ali u onom krugu oko kvantaške pijace gdje su dolazili nakupci iz Federacije BiH koji su prodavali tu, oni su preprodavali svoje proizvode, čak uvozili i iz Srbije, tako da tu nije bio ni jedan poljoprivredni proizvođač, nego čisti šverceri, trgovci. Mi smo ih u nekoliko navrata rastjerali i sankcionisali smo jedno pravno lice koje se onako baš bahato ponašalo. Tako da, zaključak je štaba da se omogući rad Kvantaške pijace od 7 do 15 časova svakog dana. Stočna pijaca ostaje i dalje po nalogu štaba zatvorena", naglasio je Boban Jovičević, načelnik Odjeljenja za inspekcijske poslove.

Humanitarna organizacija iz Salzburga donirala je danas Bijeljinskoj bolnici 30 vizira i 500 maski. Najavljena je i donacija volontera iz Janje. Riječ je o tunelu za dezinfekciju koji će biti postavljen pred ambulantu Doma Zdravlja u Janji.

"Svaka donacija nam je dobro došla, pogotovo zato što su nam stigli viziri koji su nam potrebni za ovaj level 3 izolacije, gdje moramo biti apsolutno zaštićeni radi rada sa pozitivnim dokazanim pacijentima", rekla je Aleksandra Radojčić, infektolog.

"Humanitarna organizacija "Help Others" je već od proglašenja vanrednog stanja na usluzi medinskom osoblju i ljudima koji su u potrebi za med. opremom odnosno za zaštitnom opremom. Od policije, medicinskog osoblja i svih ljudi koji su ugroženi ovom pandemijom", naglasio je Mirsad Trnovac, volonter Humanitarne organizacije "Help Others".

"Imamo najavu od gospodina Trnovca da su voljni da za potrebe DZ u amblanti Janja, doniraju tunel za dezinfekciju. Mi ćemo se još dogovoriti i konsultovati, da vidimo da li je to prioritet ili da eventualno vidimo o nabavci neke druge zaštitne opreme, nekih stvari koje su sada potrebnije", istakao je Duško Milovanović, direktor Doma Zdravlja Bijeljina.

Preduzeće "Komunalac" izvršilo je dezinfekciju osam ulica na području Grada Bijeljina. Na Graničnom prelazu Rača u protekla 24 časa registrovan je prelazak 77 vozila, dok je Pavlovića most prešlo jedno vozilo.