Bijeljina se ponovo zadužuje

Za nekoliko mjeseci Bijeljina se zadužila 20 miliona maraka. U taj iznos je uračunat i najnoviji kredit od sedam miliona. Za tako malo vremena toliko se zadužiti nije nešto što odbornici SNSD-a žele da podrže. Dok vlast obećava da će novac biti utrošen za infrastrukturne projekte, SNSD-ovci smatraju da će biti iskorišćen za nešto drugo.

Gradonačelnik uvjerava da, i pored novog kredita, grad nije prezadužen. Sve se, kaže, do sada vraćalo na vrijeme pa obećava da će tako biti i ovaj put.

"Sve je to prošle godine, više od 31 milion KM je završeno. Sad smo se ovih godina zadužili za još nekih dvadesetak, ali sve je to manje od dozvoljenog maksimuma. Mi smo kreditno opterećeni bili sa svega 12% sa ovim dodatnim bićemo negdje oko 14%, tako da je to mnogo manje od 18%, koliko je planirano", kaže gradonačelnik Bijeljine, Mićo Mićić.

Opozicija je gradskim vlastima zamjerila i to što, kako tvrde, za projekte koji bi trebalo da budu realizovani novim kreditom ne postoji projektna dokumentacija. Na današnjoj sjednici za zamjenika gradonačelnika izabran je SDS-ov Predrag Jović. Do formiranja novog saziva Savjeta ministara obavljao je funkciju zamjenika ministra za ljudska prava i izbjeglice. Za njegov izbor glasalo je 19 odbornika. Opozicija nije prisustvovala glasanju.