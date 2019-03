Bijeljina prvi grad u Srpskoj koji dobija Brend strategiju

Bijeljina će biti prvi grad u Republici Srpskoj koji će dobiti Brend strategiju. U Gradskoj upravi je potpisan je ugovor o izradi tog strateškog dokumenta između Visoke škole modernog biznisa iz Beograda i Turističke organizacije Grada Bijeljina.

"Vrijednost ovog tendera je 20.000 KM sa PDV-om. Rok ispitivanja javnog mnjenja je do Nove godine, znači 31. decembar 2019. godine, tako da već u 2020. treba da imamo brend i da ga stavimo na sto i odaberemo", kaže Radoslav Đokić, direktor Turističke organizacije Grada Bijeljina.

"Mi smo ovdje na početku jednog velikog posla. Treba da uradimo projekat Bijeljina kao brend. Projekat obuhvata nekoliko faza, prva faza je obuka i formiranje projektnog tima, a nakon toga slijedi možda najvažnija faza u projektu, a to je istraživanje kroz koje treba da se pokaže koje su to specifičnosti Grada Bijeljina, šta to ima u Bijeljini, a nema u drugim gradovima u okruženju i po čemu je Bijeljina prepoznatljiva i da pokušamo da pronađemo nekoliko osnovnih odrednica na kojima se može graditi brend Bijeljine", kaže Aleksandar Dejanović, profesor na Visokoj školi modernog biznisa i direktor Centra za razvoj projekata Visoke škole modernog biznisa, Beograd.

Istraživanjem će biti obuhvaćene 3 ciljne grupe - stanovništvo Bijeljine, turisti i biznis zajednica, kaže Dejanović. Ističe da stanovnici žele dobro mjesto za život, posjetioci dobro mjesto za odmor, rekreaciju i zabavu, a biznis zajednica dobru priliku za uspješno poslovanje. U istraživanje će biti uključena i dijaspora.

"Kada se uradi istraživanje, onda se piše brend strategija i Bijeljina će biti prvi grad u Republici Srpskoj koji će imati pred odbornicima skupštine Grada Bijeljina predlog za usvajanje strategije. Kada se usvoji brend strategija, u sledećoj fazi radi se konkretan plan aktivnosti. Gradovi koji imaju jak brend su gradovi u koje se dolazi i stanovnici tih gradova sa ponosom ističu da žive u tom gradu. Njihovo samopoštovanje i odnos prema lokalnoj zajednici je mnogo veći u odnosu na gradove koji imaju slab brend. Gradovi koji imaju slab brend su gradovi iz koji se odlazi", kaže Aleksandar Dejanović - profesor na Visokoj školi modernog biznisa i direktor Centra za razvoj projekata Visoke škole modernog biznisa, Beograd.

Cilj je da se na ovaj način privuku turisti, jer svaki posjetilac treba da ima razlog i motiv i da ga privuče ono što jedan grad nudi. U narednom periodu biće prezentovani rezultati istraživanja, nakon čega će nastojati da nađu adekvatanu suštinu brenda.