"BiH se ponaša glupo, ne sprečava ulazak migranata, a spečava njihov izlazak"

"Bosna i Hercegovina se ponaša glupo, apsurdno, nenormalno, ne sprečavaju ulazak ilegalnih migranata, a sprečava njihov izlazak iz BiH", rekao je Slobodan Župljanin, dekan Fakulteta za bezbjednost u emisiji "Direktno" na ATV.

“Sve resurse usmjeriti na zaštitiu granice, zaštitu od ilegalnih ulazaka. BiH se ponaša glupo, nenormalno. Jedina država u regionu koja nije u stanju da spriječi ulazak ilegalnih migranata, a sprečava njihov izlazak prema Evropi”, dodao je Slobodan Župljanin i poručio da BiH zapravo štiti granice Evropske unije.

U Bosni i Hercegovini povećan je priliv migranata, iako je to palo u drugi plan zbog pandemije virusa korona, Nedeljko Jović, zamjenik ministra bezbjednosti u Savjetu ministara kaže da migrantska kriza nije nastala u BiH i da migrantsku krizu ne može riješiti BiH.

“Njenim glavnim tokovima se upravlja sa strane. Naše je da se što bolje organizujemo i da pokušamo da obezbijedimo sigurnost našim građanima”, rekao je Jović.

Republika Srpska je jasno pristupila kada je u pitanju migrantska kriza, policija Srpske je prisutna na svim mjestima gdje se migranti sprovode.

“Vlast Republike Srpske ima izgrađene stavove svoje politike prema migrantskoj krizi. Prije nekoliko godina signali koji su dolazili iz Sarajeva i Ministarstva bezbjednosti su bili da BiH nije zanimljiva migrantima. To su u startu bile pogrešne procjene koje su dolazile iz Sarajeva jer migranti koji se kreću tom 'Balkanskom rutom', prolaze kroz BiH. Vlada Srpske je i tada davala znakove da ćemo imati problema sa migrantima i da moramo da preduzmemo neke mjere na vrijeme. Mi smo u Srpskoj donijeli mjere koje su dovele do toga da stavimo pod kontrolu sve migrante koji se pojave na teritoriji Republike Srpske. Uzima nam to mnogo energije i vremena, ali to je naša obaveza da sve one koji se kreću teritorijom Republike Srpske držimo pod kontrolom i spriječimo ih da čine bilo kakva krivična djela”, rekao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, Dragan Lukač.

Policija Srpske prema njima ne primjenjuje nikakvu silu, niti njima dopušta da se ponašaju nasilno. Imali smo incident u blizini Laktaša kada je migrant potegao poštolj na policajku, koja je hrabro reagovala i ispalila metak upozorenja nakon čega su se razbježali. Brzom reakcijom SAJ-a i Žandarmerije stavljeni su pod kontrolu i sankcionisani su.

“Takvim radom policija Srpske štiti građane. I broj krivičnih dijela koje migranti počine na teritoriji Srpske je minoran. Ono što se dešava u USK je veoma teško i za njihove građane i za policiju koja je sigurno iscrpljena kako bih sve to držala pod kontrolom”, rekao je Lukač i dodao da BiH ne može biti parking za migrante.

“Nije realno da će uskoro doći do deportacije u zemlje porijekla. Ne postoje materijalna sredstva da se sprovedu sve procedure koje su u skladu sa međunarodnim normama, a koje je BiH preuzela”, rekao je Jović.