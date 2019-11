Besplatne knjige za porodice sa troje i više djece

Od naredne godine porodice sa troje i više djece imaće besplatne udžbenike. Rezultat je to dokumenta demografsko-populacionih mjera u Republici Srpskoj, koji je napravila Vlada. Ovo se odnosi na učenike od drugog do devetog razreda, jer prvačići veća sada imaju besplatne udžbenike. Predsjednik Vlade za ATV kaže da je to podrška mjerama demografsko - populacione politike.

"Znači za svih faktički 9 godina, jer do sada imamo prvi i drugi razred za sve besplatne, sada uvodimo, mi smo to nazvali 3 plus, svi roditelji koji imaju troje četvoro, hvala Bogu i šestoro djece, imaće besplatne udžbenike od prvog do devetog razreda", kaže predsjednik Vlade Republike Srpske, Radovan Višković. To su dobre vijesti za Gorana Beru, oca petoro djece. Mjere demografsko populacione politike koje sprovodi Vlada već su dale rezultate, a ovo je još samo jedna stepenica koja podstiče mlade bračne parove na zasnivanje porodice, kaže Bera. "Primjera radi, samo za početne razrede u prosjeku stotinjak maraka samo udžbenike bez dodatne opreme, sveske, olovke bez ičega, a veći razred iziskuje i veće troškove. Ovom odlukom definitivno ono što će omogućiti i olakšati mnogim porodicama u RS s obzirom da ih ima mnogo više i što su tu granicu pomijerili sa 4 i više djece, na troje i više djece. To je definitivno stimulans bračnim parovima i zajednicama u Republici Srpskoj da se opredjeljuju za ono za šta se borimo za našu pronatalitetnu politiku i sigurno će dati efekte da porodice lakše školuju našu djecu", kaže Goran Bera. Ovu incijativu Vlade su prihvatili i predstavnici Saveza opština i gradova Republike Srpske. Odluka je da za svu socijalno ugroženu djecu, lokalne zajednice obezbijede besplatne udžbenike, za šta će biti izdvojeno oko 1.200.000 KM. "Mi smo ove preporuke poslali većini lokalnih zajednica odnosno svim lokalnim zajednicama i ja sam siguran da će najveći broj njih i podržati. Mislim da je to moguće izvesti u jednom broju lokalnih zajednica, sigurno malo teže zbog većeg broja sredstava u drugim lokalnim zajednicama, ali imajući u vidu da su sve lokalne zajdnice i opštine do sada primjenjivale ovu mjeru ne smunjam da će ih proširiti", kaže predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske, Ljubiša Ćosić. Dobre vijesti stižu i za studente. Na dnevnom redu sjednice Narodne skupštine Srpske je novi zakon o visokom obrazovanju u kojem se prvi put za redovne studente na dva javna univerziteta uvodi besplatno školovanje. Vlada je početkom godine zaposlila najbolje studente dva javna univerziteta će ta praksa će, kaže premijer, biti nastavljena i narednih godina