Beograd: Konferencija Ane Brnabić i Radovana Viškovića nakon zajedničke sjednice Vlada

U Beogradu je održana 10. zajednička sjednica Vlada Republike Srpske i Vlada Srbije.

U toku je konferencija za novinare Ane Brnabić, predsjednika Vlade Srbije i Radovana Viškovića, predsjednika Vlade RS.

Drago mi je što ove zajednice postaju sve češće i redovnije i što rezultati ne izostaju, rekla je nakon sjednice Ana Brnabić, predsjednik Vlade Srbije.

Naredna zajednička sjednica biće ponovo u Republici Srpskoj.

"Bilježi se rast robne razmjene između BiH i Srbije, ona je sve bliža cifri od dva miliona evra. Najveći dio ove rabne razmjene je između Republike Srspke i Srbije", rekla je Brnabić.

"Robna razmjena u 2018. godini bila je jako dobra, imali smo razmjenu od milijardu 870 milina evra sa BiH. 70 odsto je robna razmjena sa RS. Postoji mnogo prostora za unapređenje robne razmjene. Cilj je ukupno povećanje investicija Srbije u Srpsku", rekla je Brnabić.

Druga oblast koja je važna je saobraćajna infrastruktura. Dodala je da je Srbija jedan od najvećih investitra u RS.

"Završili smo fokus, povezivanjem mostom Bratoljub. Drago nam je da će 7. marta biti završen tender i nadamo se da će i to brzo biti gotovo i da ćemo konačno otvoriti most. Završavamo dogovore oko trase autoputa Beograd -Saarajevo, tako da će 2019. biti jako značajna godina", kaže premijer Srbije.

Poseban fokus je postavljen i u oblast energetike.

"U planu su dva značajna projekta i to izgradnja hidroelektrana Foča i Paunci, zajednička investicija oko 200 miliona evra. Ako tome dodamo i HE Buk Bijela to će biti ukupno 200 mw što nije beznačajno. Ministri energetike su zajedno održali 6. sjednicu energetskog komiteta. RS je završila svoj dio posla, usvojili ugovor o koncesiji. EPS je dostavio pismo o namjerama, sad idemo na osnivanje zajedničkih preduzeća, to je prioritet", navodi Brnabić.

Radovan Višković, predsjednik Vlade RS rekao je da je veliki dio sredstava Srbije implementiran u opštine u Federaciji BiH gdje živi srpsko stanovništvo.

"Ono što je bitno je nastavak dalje saradnje koji će ići, nadam se, uzlaznom putanjom. Prije svega projekti vezani za energetski sektor, što je bitno i za RS i Srbiju", kaže Višković.

Nakon ove 10. sjednice došli smo u poziciju da ubrzamo proceduru oko formiranja zajedničkog preduzeća kako bi izvođači posla na izgradnji hidroelektrane Buk Bijela već sredinom godine bili uvedeni u posao.

Konferenciju uživo pratite na programu Alternativne televizije i ATV portalu!