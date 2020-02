Banjaluka.net: Draško se krije iza mladih PDP-a

Poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini RS Draško Stanivuković ne prestaje da se skriva iza drugih da bi postigao svoje, a po ko zna čijem nalogu zadate ciljeve, jer očigledno nema petlju da bilo šta uradi sam i da stane iza tog djela, već uvijek iznova druge gura u vatru a sebe promoviše kao pobjednika i nekog pokretača.



Jedan od najsvježijih primjera je tužba Grada Banja Luka protiv troje aktivista PDP-a, koji su po nalogu Stanivukovića prijavili skup 30. decembra 2018. godine, a potom prekinuli novogodišnje koncerte i Banjaluci nanijeli ogromnu štetu. Ti aktivisti su Pavle Knežević, Anja Grubačić i Bojana Gajanović i očigledno su nasjeli na Draškovu zamku, da on bude učesnik i predvodnik protesta, ali da se ne tereti za ništa. Tužba "teška" 178.000 maraka se temelji na šteti koja je nastala zbog otkazivanja novogodišnjih koncerata, a ceh bi trebali platiti oni koji su slijepo slušali Draška Stanivukovića, i koji im je to i namjestio. Međutim, Stanivuković ističe da su organizatori tog protesta bili članovi grupe Pravda za Davida, što je još jedan njegov pokušaj skrivanja i zloupotrebe ove grupe osnovane sa ciljem dokazivanja smrti mladog banjalučanina Davida Dragičevića. Ni to nije smetalo Stanivukoviću da ih ponovo uvuče u probleme, zloupotrijebi i izmanipuliše javnost jer je istina da su to troje organizatora članovi PDP-a, koje je on isturio kao žrtvene jarčeve.

Jer, kako to da tih troje organizatora protestnog skupa nisu organizovali taj skup dok nisu bili članovi PDP-a nego su ga organizovali tek po ulasku u tu partiju, i to vjerovatno po nalogu Stanivukovića. Iz svega ovoga nameće se logično pitanje, šta to povezuje tih troje organizatora skupa održanog 30. decembra 2018. godine kada su prekinuti novogodišnji koncerti u Banjaluci, koji su joj nanijeli ogromnu štetu. Pa, povezuju ih jedino PDP i Draško Stanivuković i ništa više.

Dakle, i pored podmetanja i neistina da oni nisu članovi PDP-a, fotografije i datumi objava sa stranačkih skupova PDP-a ih demaskiraju i razotkrivaju pokušaje njihove laži. Ono što posebno upada u oči, a što je Stanivuković pokušao sakriti od javnosti je da se Grubačićeva i Knežević, dvoje organizatora tog skupa, pojavljuju na sastanku kandidata PDP-a za predstojeće lokalne izbore. Dakle, oni ne samo da su proteste u Banjaluci, kojoj su nanijeli ogromnu štetu, organizovali kao članovi PDP-a, već su i sada očigledno motivisani predstojećim izborima, tako da je jasno da se sve dešava upravo u službi izbora, odnosno izborne kampanje Draška Stanivukovića. Istini za volju, on sve što radi radi zarad izborne kampanje i povećanja broja pratilaca na društvenim mrežama, kojima su zanimljivi njegovi video uradci, stoji u komentaru banjaluka.net.