Banjaluka: Voda iz gradskog "Vodovoda" apsolutno ispravna

Voda u Banjaluci je apsolutno ispravna, možete je nesmetano koristiti, to je poruka iz banjalučkog “Vodovoda” nakon što je u blizini korita Vrbasa u Karanovcu kamion sa prikolicom udario u potporni zid, pri čemu je oštećen rezervoar iz kojeg je iscurila nafta. Manja količina se oborinskom kanalizacijom slila i do Vrbasa. Ipak, to nije ugrozilo rijeku. Pravovremeno se odreagovalo, tvrde iz banjalučkog “Vodovoda”.

“Naše ekipe su bile na terenu i pravilnom reakcijompostavili smo upijače i tu kompletnu količinu nafte upili i odložili na propisan način. Pratimo situaciju kako vizuelno, tako i laboratorijski uzimamo uzorke sirove vode. Svi nalazi pokazuju da je voda u potpunosti higijenski ispravna, samim tim i voda za piće u potpunosti ispunjava pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode i može se potpuno bezbijedno koristiti", izjavio je Dario Kuprešak, izvršni direktor za tehničke poslove "Vodovoda" Banjaluka. Oko 150 litara nafte se izlilo na cestu. Iz Gradske uprave kažu, svako je uradio svoj dio posla, te je na vrijeme spriječeno njeno izlijevanje u Vrbas. Uvjeravaju, nema mjesta za zabrinutost. "Ekipe gradske inspekcije i “Vodovoda” su na vrijeme reagovale, uspjele su da spriječe širenje te nafte dalje kroz Vrbas. Ona je upijačima i pokupljena. Ekipe čistoće su, takođe, sanirale naftu na saobraćajnici i kroz slivnike, tako da sa tog aspekta nema razloga za zabrinutost", ističe Milenko Šajić, portparol Gradske uprave Banjaluka. Prvobitna informacija je bila da je došlo do prevrtanja cisterne, međutim, iz Gradske uprave su potvrdili da je riječ o kamionu sa prikolicom čiji je rezervoar oštećen prilikom udara u potporni zid. Nadležni organi su zajedničkim snagama brzo odreagovali i na vrijeme zaštitili Vrbas. Tako da, budite bez brige. Vodu iz česme možete slobodno piti.