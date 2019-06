Banjalučki SDS bira kandidata sa najboljim programom

"Do sad smo birali ličnost, on je dobar, on je lijep, on je pametan, on je visok, on je ovakav ili onakav", kaže Slavko Grbić, predsjednik Gradsko odbora SDS Banjaluka

Toga, barem što se banjalučkog SDS-a tiče, više nema. Pri izboru novog predsjednika partije, glasaće za onog ko im ponudi najbolji program rada stranke. Zato su u goste pozvali četiri SDS-ova funkcionera čija su imena u opticaju za tu poziciju. Milan Miličević, Vukota Govedarica, Mirko Šarović i Mićo Mićić, trebalo bi da u toku naredne sedmice, svaki pojedinačno, stanu pred banjalučke partijske kolege i izbore se za njihovo povjerenje. "Ono što je bitno je da se ljudi vežu za program, za programska načela, i da u svakom času, ako taj koji je prezentovao svoja programska načela za koja smo se mi vezali, ako odstupi od njih, u tom času mi možemo tražiti njegovu ostavku", kaže Grbić. Banjalučki SDS je svim kandidatima itekako bitan jer će taj odbor na izbornoj skupštini predstavljati čak 45 delegata. Šarović, Mićić i Govedarica se, danas, nisu javljali na telefon. Milan Miličević jeste i kaže da se oko prijedloga banjalučkog SDS nije dvoumio ni trena. Poručuje da mu se, iako i sada ima veću podršku od protivkandidata, sviđa prijedlog. Pozivu će se odazvati i sa svojim programom doći u Banjaluku već u ponedjeljak. "Osim što se neko opredjeljuje prema ličnosti koja je kandidovana, treba značajno da se opredjeljuju i prema programu i prema viziji kakvu ima svaki kandidat o budućnosti i načinu reorganizacije rada. Ja sam prihvatio sa zadovoljstvom taj poziv", kaže Milan Miličević. Na podršku iz Banjaluke računao je Vukota Govedarica pa je, kako saznajemo, i lobirao na terenu. Mirko Šarović, iako ga mnogi otpisuju u trci za lidera stranke, jer su ga do sada podržali samo u Prnjavoru i Istočnom Novom Sarajevu, neće tako lako odustati od kandidature, tvrde naši izvori. Većina SDS-ovaca se, ipak, i dalje nada da će se stranka dogovoriti oko jednog kandidata, i tako spriječiti dalje podjele. SDS će predsjednika stranke birati 30. juna, a opštinskim i gradskim odborima je rok za imenovanje delegata istekao prije par dana. Izvjesno je da će Mićo Mićić, koga je predložio bijeljinski SDS, podržati Milana Miličevića.