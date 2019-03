Banjalučani dobijaju još jedan praznik

Banjaluka dobija još jedan praznik, 21. novembar - Dan oslobođenja grada u Prvom svjetskom ratu.

Gradska skupština usvojila je izmjenu Statuta grada povodom obilježavanja stotinu godina od oslobođenja. Bitno je njegovati tradiciju i buduće generacije učiti o prošlosti, kažu iz Gradske uprave.

"To je na neki način ispravljanje jedne istorijske nepravde. Nesumnjivo je važno da 22. april, dan pobjede nad fašizmom, obilježavmo kao dan grada, ali 21. novembar 1918. je relano bio prvi dan oslobođenja našeg grada. To je dan ulaska srpske vojske na završetku Prvog svjetskog rata nakon više stotina godina strane okupacije", kaže Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke.

Na sjednici Skupštine grada odlučeno je da Zavod za izgradnju Banjaluka dobije zajam od 500 hiljada maraka iz gradske kase, kako bi pokrio dio dugova i uspio nastaviti poslovanje. Potrebno je da preduzeće smanji broj radnika, izađe iz blokade računa i postane mala, funkcionalna firma, kaže predsjednik gradske skupštine.

"Na ovaj način mi pokušavamo da to preduzeće restruktuišemo i da ga dovedemo do toga da može biti aktivno na tržištu kapitala s jedne strane, a s druge strane da radi one poslove za koje je bio i prvobitno osnovan u početku. Iako smo svjesni da je konkurencija dosta u ovom poslu nemilosrdna, grad mora stati iza svojih preduzeća", kaže Zoran Talić, predsjednik Skupštine grada.

"Ovo je omogućavanje da se nešto učini u ovom periodu i da se dođe do kvalitetnog rješenja i da se na kraju krajeva vidi šta sa ZIBL-om na kraju uraditi i na koji način inaći iz ovoga i da grad spasi svoju imovinu", kaže Aleksandar Petković, odbornik SDS-a u Skupštini grada Banjaluka.

Prihvaćanjem regulacionog plana za Jelšingrad, Banjaluka dobija još jednu poslovnu industrijsku zonu. Ove godine investitorima će biti ponuđeno 50 hiljada kvadrata, nakon čega slijedi otvaranje novih radnih mjesta. Na tridesetoj sjednici Skupštine grada raspravljano je o 42. tačke dnevnog reda. Usvojene su sve.