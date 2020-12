Banjac: Znao sam da DNS neće biti dobro prihvaćen u opoziciji

Darko Banjac poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kaže da je znao da DNS neće biti dobro prihvaćen u opoziciji i da to zna iz iskustva.

"Bio sam član SDS-a. Znam kako se gleda na DNS. Nakon četiri dana došlo je do razlika u mišljenju PDP-a i DNS-a. Nešić je predsjednik DNS-a, a Trivićeva je potpredsjednik PDP-a. A vidite kakve je riječi uputila Nešiću", rekao je Banjac u emisji Jedan na jedan ATV-a.

Tražio sam da se dobro analizira kako će nas prihvatiti SDS i DNS

"Ako neko misli, DNS je sada u opoziciji i da će biti dobro prihvaćen, to nije tako. Ako idete u opoziciju i želite da predvodite opoziciju, budete dio tima opozicije, onda vas i drugi igrači moraju prihvatiti. Ako ostanete sami u opoziciji, niste u vlasti, niste u opoziciji, gdje ste onda?", izjavio je Banjac.

Zbog čega se razišao sa predsjednikom DNS-a, Nenadom Nešićem, Banjac kaže:

"Nešić je smatrao da DNS treba u potpunosti da ide u opoziciju. Međutim, kada su završeni lokalni izbori ja sam razmišljao drugačije. Nije to samo ostanak u vlasti. Suština je da su izbori brojke. Brojke su pokazale da je SNSD dobio 206.000 glasova, pet hiljada više, da je SDS dobio 82 hiljade, što je za 40 hiljada manje. Opozicioni blok je dobio oko 130.000 glasova i mislim da to nije početna inercija koja je potrebna za neke velike promjene. Ja sam smatrao da poslije svega što se desilo, treba gledati ljude koji su u DNS-u. Smatrao sam da treba da pokušamo da razgovaramo sa našim partnerima sa kojima smo u vlasti. Dosta naših opštinskih odbora je podržalo naše koalicione partnere. Ja sam smatrao da treba da pomirimo određeno stanje i da DNS ostane u vlasti do 2022. godine i kada bi mi u maju jasno rekli šta hoćemo. Rekli bi, mi želimo jednog kandidata za visoku poziciju. Da li je to kandidat za člana Predsjedništva BiH ili predsjednika Republike, nije bitno. I da ponudimo ko hoće da razgovara sa nama", rekao je Banjac.