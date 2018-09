Babić: Ivanićevu kandidaturu iznudili Britanci za koje i danas radi

Predsjednik nevladine organizacije "Narodni front" iz Banjaluke i ekspert za borbu protiv terorizma i korupcije Dragomir Babić izjavio je za Srnu da je "bitanska obavještajna služba iznudila kandidaturu počasnog predsjednika PDP-a Mladena Ivanića za člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske za koju on i danas radi".

Babić kaže da se Ivanić morao kandidovati iako se pokušao izvući na zdravstveno stanje.

"On je predao partiju /Branislavu/ Borenoviću i pokušao da njega uvuče u ovu priču, ali je Borenović nezreo i nije vješt u tim kombinacijama. Zbog toga je na Ivanića izvršen pritisak i on se morao ponovo kandidovati za člana Predsjedništva BiH po nalogu stranaca, a ne zato što on to želi. On bi se najradije izvukao i prestao se baviti politikom jer je stekao toliko novca tokom i poslije rata, ali kada te stranci uzmu u svoju igru, ne puštaju te ni po cijenu života i zdravlja", rekao je Babić za Srnu.

Srna prenosi da je on je istakao da se Ivanić ponaša kao da ima podršku međunarodne zajednice, ali u stvari to nije tačno i podršku mu pruža "isključivo Velika Britanija putem britanske ambasade u BiH i obavještajne službe MI6".

"On je sve vrijeme svog djelovanja radio za tu obavještajnu službu. Čudi me da niko ne postavlja pitanje kako on može da predaje na nekim fakultetima u Londonu. On u Londonu ima i stambeni objekat koji nije prijavio u svom imovinskom kartonu. Sve se to dešava pod pokroviteljstvom Velike Britanije, koja preko njega nastoji da ovdje ostvari svoj uticaj. On se tako i ponaša, kao pijun", rekao je Babić.

On je istakao da su Ivanićevi današnji koalicioni partneri znali da on radi za britansku obavještajnu službu.

"SDS je 1998. godine, kada je Ivanić trebao biti predsjednik Vlade Republike Srpske, intervenisao kod Slobodana Miloševića i tražio da ne bude postavljen Ivanić, jer radi za stranu obavještajnu službu i da ga oni ne žele za predsjednika Vlade", rekao je Babić, u razgovoru za Srnu.

On je istakao da se Ivanić ne može istrgnuti iz tih ralja i da sve vrijeme radi za strance.

"Dolazak 40 Britanaca, koji su klasični obavještajci, je nastavak tog djelovanja i oni su došli da pomognu koaliciji koja podržava Ivanića. Oni svoj posao obavljaju angažovanjem nevladinih organizacija i instruisanjem istupa u medijima, a neki mediji i rade za njih i kreiraju atmosferu koju oni žele", dodao je Babić, a prenosi Srna.

On je za Srnu istakao da je Ivanić perfidno izbjegao ratna dešavanja, "sakrivši se u Civilnoj zaštiti gdje je bio angažovan kao vozač".

"Civilna zaštita je u to vrijeme radila mnoge mahinacije. Ratni period je dobro unovčio i, u suštini, on je ratni profiter. Švercovali su humanitarnom pomoći koja je stizala iz Srbije i mi iz vojne policije smo ih hapsili. Humanitarna pomoć je, umjesto kod naroda, završavala u trgovačkim preduzećima, a konzerve iz humanitarne pomoći su pronađene čak i u Bihaću", rekao je Babić, a prenosi Srna.

On je dodao da su se ti ljudi bavili i, kako je rekao, drugim nečasnim stvarima poput mahinacija sa dječijim inkubatorima.

"`Medicinska elektronika` je bila centrala ratnih profitera, tu su bili smješteni, a Mladen Ivanić i Branko Dokić su bili članovi Upravnog odbora. Ivanić je istim putem nastavio i poslije rata i bio glavni čovjek u aferama `Telekom Srpske`, `Rafinerija nafte Brod`, `Fruktona` i druge. Tu je i prodaja banaka i samo na tim poslovima je oštetio budžet Srpske za više od 50 miliona KM", istakao je Babić, a prenosi Srna.