Auto-put od Vukosavlja do Rače mogao bi biti završen do 2025. godine

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Đorđe Popović izjavio je da bi, ukoliko ove godine bude definisan način i izvor finansiranja izgradnje dionica auto-puta od Vukosavlja do Rače, taj projekat mogao biti završen do 2025. godine.

Popović je ponovio da realizacija projekta izgradnje auto-puta od Banjaluke do Beograda napreduje po planu, te da je Javno preduzeće "Autoputevi" prošle sedmice raspisalo javni poziv za finansiranje, projektovanje i izgradnju dionica auto-puta Vukosavlje-Brčko, Brčko-Bijeljina i Bijeljina-Rača.

Prema njegovim riječima, ukupna vrijednost ulaganja u mrežu auto-puteva u Srpskoj preći će dvije milijarde KM.

Kada je riječ o Koridoru "Pet ce", Popović je podsjetio da je sredinom prošle godine počela realizacija prve faze izgradnje kroz Republiku Srpsku - dionica od Johovca do Rudanke, u dužini šest kilometara.

"Izgradnja ove dionice teče planiranom dinamikom, u toku su radovi na glavnoj trasi i petljama Johovac i Rudanka. U toku su radovi na mostu preko rijeke Bosne, na šest podvožnjaka, kao i na vijaduktima i rampama petlji, te na više betonskih propusta", rekao je Popović za "Večernje novosti".

On je istakao da je u toku izbor najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju druge faze ovog koridora od Rudanke do granice entiteta, do Putnikovog brda, dužine šest kilometara.

"Za izgradnju ove dionice obazbijeđena su finansijska sredstva iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj /EBRD/ od 150 miliona evra i grant preko Investicionog fonda za zapadni Balkan od 38,7 miliona evra", naveo je Popović.

On je dodao da bi, prema procjenama "Autoputeva Republike Srpske" za tri godine trebalo da budu završene obje faze, a da od dinamike Federacije BiH zavisi kada će izgraditi svoj dio iz pravca Zenice do Putnikovog brda.

Govoreći o kapitalim projektima u oblasti putne infrastrukture, Popović je naveo da je u toku rehabilitacija magistralnog puta LJubinje-Trebinje, na dionici dugoj 59 kilometara.

"Vrijednost ove investicije je 12,3 miliona KM i planirano je da radovi budu završeni do početka zimskog održavanja putne mreže. Javno preduzeće `Putevi` trenuto rehabilituje i magistrali put Drinjača-Milići-Vlasenica, dionicu Doboj-Šešlije-Modriča, te dionicu regionalnog puta Bijelace - Crna Rijeka", rekao je Popović.