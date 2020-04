ATV u Ribniku: Ulice puste, mještani oprezni

Otkako je virus stigao u Ribnik, u kuće se zatvorilo i staro i mlado. U opštini na istoimenoj rijeci registrovana su četiri slučaja oboljelih, a Kovid 19 odnio je jedan život i to je bio prvi smrtni slučaj registrovan u Republici Srpskoj.



Da je situacija ozbiljna, Ribničani su shvatili onda kada je stigla vijest da je među oboljelima i jedan ljekar.

"U svakom slučaju nije svejedno. Panika odradi svoje. Međutim, mi znamo da je taj doktor bio jako savjestan i sam on je imao tu zaštitu i rukavice... tako da on nije napravio neku veću da kažem, štetu. Nije on prenio mnogo, mislim da nikoga čak nije ni zarazio. Samim tim što je bio jako disciplinovan tako da nema bojazni. Mislim da neće biti više slučajeva ovdje", rekao je Duško Ivić.

Da više neće biti oboljelih nadaju se i Marija i Sveto. Zato, kažu, poštuje sve izrečene mjere zabrane.



"Ne izlazimo van kapije, niti šetamo niti idemo u trgovinu. Imamo mlađu omladinu koja nas posluži. Tako da.. držimo, dezinficiramo kuću i tako. Ne, ne, ne dolazi niko nikome. Čujemo se ovako preko ograde i to je to, ništa više. Znač, strogo pridržavanje? Strogo pridržavanje, u kompletnom Ribniku", istakla je Marija Gavranović.

"Nema naroda na ulicama, ovi stariji poštuju uredbu o nekretanju. I ovi mlađi penzioneri ne idu toliko u prodavnice i apoteke. Snabdiju se na vrijeme bar za sedam dana", naglašava Sveto Todorović.

Da se kupuje na veliko, tvrdi i vlasnik lokalne trgovine. Dragan Jovanović u radnju pušta samo jedno po jedno, jer, kaže, opreza nikad dosta. Namirnica ima dovoljno.

Nema mjesta za neozbiljnost kažu u Ribniku. Svi smo u ovome i svi zajedno moramo biti odgovorni kako bi se sve prije i završilo, poručuju iz te male opštine.

Jedan smrtni slučaj mještanima Ribnika bio je dovoljno upozorenje da virus korona ne treba olako shvatiti. Sve to natjeralo ih je da živote zatvore u svoje domove. Ulice su gotovo puste. Jedva de prođe pokoji automobil, i prolaznik.