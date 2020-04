ATV u Novom Gradu, Kostajnici i Krupi na Uni: Opštine bez oboljelih od Kovida 19

Virus koji hara cijelom planetom, zaobišao je Novi Grad. U toj zapadnokrajiškoj pograničnoj opštini niko nije obolio od Kovida 19, a muškarac čiji je test juče bio pozitivan, ima samo prebivalište u toj opštini, dok u Novom Gradu nije boravio od januara, poručuju opštinske vlasti.



"Naši građani zaista prate i ovo sve što se dešava, da praktikuju i mjere i naredbe koje su propisane, i naravno da se poštuje policijski čas. Imamo samo neke sporadične slučajeve i zaista onako cjelokupna slika grada je specifična, znači nigdje nikoga nema osim policajaca koji zaista prate cjelokupnu situaciju", rekao je Miroslav Drljača, načelnik Novog Grada.

Opštinski karantin je odavno spreman, a u njemu sada boravi 58 građana. Građani su savjesni, i poručuju da se mjere zabrane moraju poštovati.

"Kod mene nema straha, ja sam na selu i ja se ne bojim toga".

"Pa dobro se držimo, vjerovtno smo dobro disciplinovani za razliku od ostalih. I koliko toliko inače kući.. jedino što nam nedostaju škola, posao i normalan život nam nedostaje ali da je strah, ne", rekli su građani Novog Grada.

Još jedna zapadna opština u Republici Srpskoj odoljeva Korona virusu. U Kostajnici još nema nijedan slučaj Kovida 19.

U Kostajnici je 10-ak osoba u opštinskom karantinu i kućnoj izolaciji. Ulice su gotovo puste, a stanovništvo vjeruje da baš zbog toga nema ni virusa.

"Ja vjerujem pošto je manjina stanovnika ovdje i strogo se pridržavaju. Ono što im se kaže ne šetaj, ne hodaj kud ne treba. Noramlno kad je policijski čas nema hodanja, a i ovako se narod ne izlaže. Niko nikome ne odlazi, svako je kod kuće svoje. Evo ja odem na njive, sa,mnom niko neće da ide".

"Narod se pridržava kućnog reda, propisa tih koji se nalažu. Sad za sada je dobro", kažu građani Kostajnice.

Pravila nisu samo slovo na papiru ni u Krupi na Uni. U rodnom mjestu jednog od najpoznatijih srpskih pisaca, vjeruju da će ih virus i dalje zaobilaziti.

Pod Grmečom se dobro drže. Čist vazduh i snaga planine o kojoj je pisao i Branko Ćopić sačuvaće ih vjeruju, od svih pošasti, pa tako i od virusa koji je paralisao planetu.

Pored čistog vazduha, domaće hrane recept je, kažu iz ove male opštine, pridržavati se pravila.

"Što manje kretanja, što manje kontakta i pridržavati se svih mjera koje Vlada Republike Srpske propisala i trebamo se pridržavati svega toga.. znači neko je to pametan odredio. Ne treba biti pametan da li to valja ili ne valja.. nositi masku ili ne nositi, dezinfekcija ruku ili tako to. Znači što više higijene, i manje susreta i manje grupisanja, znači to je za nas građane u cijeloj Republici Srpskoj najpovoljnije", istakao je Rade Milešević, Krupa na Uni.

Ukoliko stvari izmaknu kontroli, kažu opštinske vlasti, uzdaju se u pomoć Vlade Republike Srpske.

"Mi jesmo u jednu ruku spremni, ali ne dao Bog da do nečeg dođe, tek bi se onda vidjelo koliko mi to možemo podnijeti. Opština Krupa na Uni je izrazito mala i izrazito nerazvijena, bez nečije pomoći znači više pomoći sa strane, od Vlade mi bi to teško iznijeli", naglasio je Mladen Kljajić, načelnik Krupa na Uni.

U opštini pod Grmečom strahuju samo od vozača koji rade u inostrastvu, a koji se vraćaju u opštinu. U Novom Gradu i Kostajnici oprezno dočekuju novi talas stanovništva iz Evropskih zemalja. Svi koji uđu preko graničnih prelaza u tim opštinama, prvo odlaze u karantin na graničnom prelazu Gradiška.