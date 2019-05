ATV saznaje: Nova preduzeća i institucije u raspodjeli vladajuće koalicije u Srpskoj

Zavod za forenzičku psihijatriju i Psihijatrijska bolnica u Sokocu, Dom za lica sa invaliditetom u Višegradu, i Nacionalni parkovi Sutjeska i Drina, prvi put će u raspodjelu između stranaka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj.

Prema saznanjima ATV-a, po prvi put će u raspodjelu i Muzej Republike Srpske, Zaštitni fond, Odbor državne uprave za žalbe, Ugostiteljski servis Vlade Republike Srpske, Operator sistema podsticanja u Bijeljini i Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova.

U igri su i preduzeća ORAO a.d., Gas promet, Gas-Ras i Grad. Na listi institucija i preduzeća prvi put je i Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije, koji je osnovan nakon ukidanja istoimenog ministarstva u Vladi Republike Srpske. Još nema dogovora koje će stranke na direktorske pozicije novih preduzeća i institucija, a sve bi, kako saznaje ATV, moglo da bude jasnije u utorak, nakon sastanka koalicionih partnera.

"Naše koalicije, koliko razumijem, to naravno nije uvijek jednostavno i lako. Ali razumijem da će zadati rok koji je ovih dana, ispoštovan biti sa stanovišta neke globalne strukture koju ćemo kako je predviđeno, verifikovati sporazumom između koalicionih partnera. Dakle, vjerujem da tu sve ide uredu i da tu nema nikakvih problema", kaže predsjedavajući predsjedništva BiH, Milorad Dodik.

Neka direktorska mjesta već su podijeljena, a gotovo je sigurno da će DNS zadržati Puteve Republike Srpske, Željeznice, Turističku organizaciju RS, Republički sekretarijat za zakonodavstvo, Zavod za obrazovanje odraslih i Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida. Lider stranke Marko Pavić ne otrkiva mnogo, ali poručuje da još ništa nije konačno.

"Imaju kriteriji. Treba poštovati kriterije. Ostalo je sve lako. - Da li se iduće sedmice sastajete, ili? - Pa to je orjentaciono, ako do tada postignemo dogovor. Ako ne postignemo, ostavićemo još koji dan za dogovor. Ali mislim da se to može do utorka, srijede napraviti", kaže Marko Pavić.

Kadrovi Demosa rukovodiće Agencijom za bezbjednost saobraćaja, Republičkom upravom za igre na sreću, RiTE "Ugljevik", "Autoputevima", Zavodom za medicinu rada i sporta, Republičkim deviznim inspektoratom i Agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća, potvrđeno je ranije ATV-u u toj stranci. Ujedinjena Srpska će imati direktore u "Poštama Srpske", Insitutu za javno zdravstvo", Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva i Zavodu za geološka istraživanja. Socijalisti bi trebalo da zadrže svih devet direktorskih fotelja među kojima su one u "Šumama Republike Srpske", Republičkom inspektoratu, Fondu za zaštitu životne sredine i APIF-u.

Stranka Dragana Čavića, pored Elektrokrajine, trebalo bi da dobije mjesto i u Republičkoj direkciji za promet naoružanja i vojne opreme. SNSD bi trebalo da ostane na čelu Poreske i Geodetske uprave, Fonda PIO, Agencije za bankarstvo, Zavoda za zapošljavanje i Fonda zdravstvenog osiguranja. SNSD bi trebalo da ostane i na rukovodećim pozicijama u svim opštim bolnicama, osim u Prijedoru gdje bi mjesto trebalo da zadrži DNS.