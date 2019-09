Apsurd u ŽRS: Smanjuju broj zaposlenih, a fale im radnici na nekim radnim mjestima

U Željeznicama Republike Srpske sve apsurd za apsurdom. Do jula naredne godine gledaju kako da se riješe 292 radnika, a žale se da im fali još 50 zaposlenih i to tehničkog osoblja.

U administraciji ih je višak. Uvjeravaju da su izmirili sva dugovanja, da je finansijska situacija dobra, a u tome im promaknu dugovanja prema još 25 radnika. To, kažu, nije do njih. Novac je tu, ali nisu sve činjenice koje su potrebne za izvršenje isplate.

Čini se da tamo igraju kako drugi svira. Opravdanje je - tako je preporučila Svjetska banka. Jedno znaju, do kraja 2020. godine broj zaposlenih će sa sadašnjih 2374-oro biti sveden na 2098-oro. Ono što imaju ponuditi radnicima, ako neće prekvalifikaciju, jeste dobrovoljni odlazak ili, u krajnjem slučaju, postati tehnološki višak.

“Cilj je da se kroz ove interne oglase radnici rasporede na dobrovoljnoj osnovi na radna mjesta koja su u skladu s njihovom stručnom spremom. Znači ako su već negdje u sistemu i ako imaju odgovarajuću stručnu spremu, a rade u administrativnim poslovima, da se rasporede na poslove koji su u izvršnoj službi, zatim kroz prekvalifikaciju, dokvalifikaciju. Imali smo već i takvih primjera. 10-ak radnika je ovih dana na taj način dokvalifikovano i raspoređeno na druge poslove, ali svakako posljednja, krajnja mjera je i taj tehnološki višak", kaže Zoran Ilinčić, vršilac dužnosti direktora "Željeznica Republike Srpske".

Neće dijeliti otkaze, ali će biti tehnološkog viška, tješi ministar saobraćaja i veza Republike Srpske. Neđo Trninić tvrdi, u smanjenju broja zaposlenih će im pomoći i automatizacija i modernizacija Željeznica. Slab je i odziv za prekvalifikaciju, pa su radnici, prema onome što kažu u ministarstvu, sami odlučili da ostanu tehnološki višak. U svakom slučaju, od smanjenja broja zaposlenih ne odustaju.

“Nema otkaza, kako se često to zna i prikazati, nego smo najvećim dijelom penzionisali, oni koji su stekli uslove po Zakonu o željeznicama kojeg smo usvojili zbog Željeznica, ali dobrim dijelom je bilo i dobrovoljnog odlaska. Imamo i predviđeno ne samo to, nego je predviđeno u nekom momentu, ako ne mognemo namiriti taj broj potreban do 1000, da idemo i sa tehnološkim viškom”, kaže Neđo Trninić, ministar saobraćaja i veza RS.

U Sindikatu kažu, Ministarstvo i Uprava se poigravaju s radnicima. Pomenuti dobrovoljni odlazak, kako kažu, podrazumijevao je stimulaciju za one koji se odluče za njega. Tako su, tvrde, i doveli do toga da sada nema ko da radi.

“Bilo je upozorenje da će doći do tih situacija u kakvoj smo sada, znači da će radnička, da će izvršno osoblje biti u deficitu, znači da neće imati ko da radi, to se sada i desilo, zato što takva situacija negdje gdje poslodavac stimuliše novčano radnika da napusti posao, koji su deficitarna zanimanja, to nema nigdje primjera, nego što je bilo na ŽRS”, kaže Goran Ćamdžija, sindikat održavanja šinskih vozila.

Ovo je samo dio problema, tvrde u Sindikatu. Kažu, Uprava ne želi da se sastane sa svim sindikatima, već, ostalima iza leđa, sastaje se samo sa tri reprezentativna. Pod plaštom sastanaka o kolektivnim ugovorima, otvore se, kažu, brojne teme koje se tiču radnika. Oni ne dobiju priliku da o tome pričaju, jer ih, tvrde, direktor izbjegava u širokom luku.