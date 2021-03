Antonić: Licemjerno i tužno da Crnadak priča o časti i poštenju

Poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Momčilo Antonić izjavio je da licemjerno i tužno da "ljudska gromada" kao što je Igor Crnadak drži slovo o časti i racionalnom trošenju novca.

Antonić je naglasio da je Crnadak kao ministar inostranih poslova u Savjetu ministara iza sebe ostavio pustoš, a Ministarstvo inostranih poslova bez i jednog Srbina na rukovodećim pozicijima.

"Crnadak će ostati upamćen i kao osoba koja je ostvarila najviše putovanja za vrijeme mandata u zajedničkim institucijama, a da ništa nije uspio konkretno da uradi za dobrobit građana Republike Srpske i BiH", rekao je Antonić Srni.

On je naveo da su Crnatku građani BiH dali oko pola miliona KM samo na letove biznis klasom i to po cijelom svijetu, od Amerike do evropskih destinacija.

"Za svog neuspješnog mandata, Igor Crnadak uspio je obići sve svjetske metropole - Florida, Kuba, Kanada, kao i evropske destinacije i to sve na račun građana. Sa pozicije ministara inostranih poslova, gospodine Crnadak, ne da niste donijeli nijednu KM Republici Srpskoj, već Vas fizički u Srpskoj nije ni bilo", naveo je Antonić.

On je rekao da je očigledno da Crnatku nedostaju milioni koje je lagodno trošio, pa iz dosade sada građane poziva na proteste i nerede.

"Znam da su građani Republike Srpske savjesni i odgovorni ljudi i da neće biti saučesnici u Crnatkovim ciljevima koji su sve samo ne časni", istakao je Antonić. /kr