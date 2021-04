Antonić: Crnadak bi na vlast, a nema ni viziju, ni reference za to

Poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Momčilo Antonić izjavio je da bi za promjenu vlasti prije izbora, kakvu priželjkuje potpredsjednik PDP-a Igor Crnadak, bilo potrebno da ima ili jasnu viziju kako riješiti probleme koje kritikuje ili reference na osnovu kojih treba da dođete na vlast, a on nema nijedno od toga.



Antonić je u izjavi Srni rekao da Crnatku nedostaje vlasti nakon samo godinu dana u opoziciji, te podsjetio da je pet godina prije toga potpredsjednik PDP-a bio na vlasti na nivou BiH, i to na jednoj od najznačajnijih pozicija - ministra inostranih poslova u Savjetu ministara.

"Njegovi rezultati uopšte nisu bili vidljivi. Republika Srpska bukvalno je izgubila šansu da se promoviše u svijetu kroz tu poziciju i narednu šansu će opet dobiti za oko 15 godina", rekao je Antonić.

Reagujući na izjavu Crnatka da je promjena vlasti u Republici Srpskoj moguća i prije izbora, Antonić pretpostavlja da je Crnadak vjerovatno mislio da do toga treba doći nasilnim putem, odnosno i preko "ulice".

"Mislim da oni idu na to da se vlast promijeni nasilnim putem, jer očigledno da nemaju ni viziju, ni kadrove za novu vlast. Tipičan primjer su Banjaluka, Bijeljina, pa i nivo BiH gdje su bili ministri Crnadak i Dragan Mektić /SDS/", rekao je Antonić.

On je podsjetio da je Crnadak naprasno završio fakultet u 33. godini, položivši desetine ispita u roku od 15 dana, pa je pomislio da može da isto tako može da dođe na vlast onda kad to poželi.

"Znamo kako se Crnadak ponašao dok je bio ministar inostranih poslova, samo na letove je potrošio 500.000 KM, a ko zna još koliko na hotele, po par stotina hiljada KM na zastave, ozvučenja i slično. Tako da ne vidim da ima bilo kakvu referencu da može doći na vlast, a ni jasnu viziju šta bi on uradio na ove stvari koje kritikuje", rekao je Antonić.

Komentarišući kritike da se ide u zaduženje u vezi sa nabavkom vakcina, Antonić je upitao kako bi se to Crnadak nosio sa pandemijom bez zaduženja, kada se zadužuju sve zemlje na svijetu kako bi riješile ovaj problem.

"Cijela Evropa isto tako nema vakcina, pa bih volio da čujem Crnatka koji je to način na koji to mi treba da dođemo do vakcina. To govori da su sve ovo njegove paušalne ocjene i želje da se domogne vlasti, jer mu očigledno nedostaju ta silna putovanja koja je imao pet godina", rekao je Antonić.

Potpredsjednik PDP-a Igor Crnadak je za portal "Skener.info" izjavio da Republika Srpska sigurno ide u smjeru totalnog političkog zaokreta i SNSD sa svojim partnerima odlazi u opoziciju najkasnije nakon izbora 2022, iako je po njemu promjena vlasti moguća i prije izbora.

Crnadak smatra da su debakl u nabavci vakcina, nastavak nekontrolisanog zaduživanja, nesposobnost vlasti da se izbori sa posljedicama korone samo neki od faktora koji ubrzavaju ovaj proces.