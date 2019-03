Antibiotici postaju problem u Srpskoj, sve više otpornih ljudi

Antibiotska rezistencija posljednjih godina predstavlja ozbiljan javno-zdravstveni problem u Republici Srpskoj, BiH i Evropi, kao i prijetnju efikasnosti antibiotika u budućnosti, što dovodi u pitanje liječenje velikog broja infekcija izazvanih mikroorganizmima, rekao je danas ministar zdravlja i socijalne zaštite Srpske Alen Šeranić.

On je poručio da će nadležne institucije u Republici Srpskoj morati da zdravstvene preporuke približe stanovništvu i putem domova zdravlja omoguće im da imaju adekvatne informacije o prekomjernoj upotrebi antibiotika.

"To je prvi i ključni korak koji dugo traje, jer podizanje svijesti traži kontinuiran rad sa stanovništvom po ovom pitanju", rekao je Šeranić u telefonskoj izjavi Srni iz Bukurešta gdje učestvuje na konferenciji ministara zdravlja o narednim koracima ka najboljoj EU praksi u borbi protiv antibiotske rezistencije kroz jedinstven pristup.

Prema njegovim riječima, Ministarstvo i Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u narednom periodu radiće i na jačanju kapaciteta u vezi sa nadzorom nad antibiotskom rezistencijom u samim ustanovama.

On je pojasnio da posljedice prekomjerne upotrebe antibiotika mogu biti individualne, jer dovode do toga da se pacijent ne može izliječiti postojećim antibioticima i populacione pri čemu dolazi do udara na budžet, jer se dugo moraju liječiti pacijenti i to sa suženom lepezom lijekova.

Šeranić je naglasio da je Politika unapređivanja zdravlja stanovništva u Republici Srpskoj do 2020. godine, kroz svoj cilj poboljšanja kontrole nezaraznih i zaraznih bolesti i unapređivanja zdravstvene bezbjednosti stanovništva, definisala opredjeljenje Srpske da sprovede regionalne politike i akcione planove u vezi sa racionalnom upotrebom antibiotika i kontrolom infekcija da bi se spriječila pojava i širenje rezistentnih sojeva bakterija i bolničkih infekcija.

Ministar je podsjetio da Republika Srpska od 2016. godine ima Program kontrole rezistencije na antimikrobne lijekove u kojem su definisane aktivnosti na unapređenju nadzora nad rezistencijom mikroorganizama i potrošnjom antibiotika, smanjenju morbiditeta i mortaliteta stanovništva nastalog zbog infekcija uzrokovanih rezistentnim mikroorganizmima, unapređivanje kontinuirane edukacije zdravstvenih radnika, podizanje svijesti stanovništva o štetnosti prekomjerne, nepravilne i nepotrebne upotrebe antibiotika, kao i aktivno učešće predstavnika Srpske u radu međunarodnih mreža i istraživanja u ovoj oblasti.

On je naveo da je formirana i komisija koja prati realizaciju ovog programa koji je urađen sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede gdje zdravstveni i veterinarski sektor sarađuju po pitanju kontrole prekomjerne upotrebe antibiotika, jer je upotreba antibiotika sa aspekta ishrane životinja vrlo važna zbog prenosa rezistencije na ljude, tako da zajedničke aktivnosti moraju biti predviđene.

Šeranić je dodao da je konferencija u Bukureštu okupila ministre zdravlja iz brojnih zemalja Evrope i da ima za cilj zajedničko djelovanje na izazovima koje donosi antibiotska rezistencija, odnosno prekomjerna upotreba antibiotika kod ljudi i životinja.

"Antibiotska rezistencija predstavlja ozbiljan javno-zdravstveni problem u Evropi. Predstavnici Evropske komisije, Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, Svjetske zdravstvene organizacije i brojni ministri zdravlja ovdje su DA bi razmijenili informacije i iskustva O ovOM problemU", rekao je Šeranić i dodao da će na konferenciji predstaviti aktivnosti o ovom pitanju koje se preduzimaju u Republici Srpskoj.

Konferenciju organizuje Vlada Rumunije koja predsjedava EU, a od zemalja koje nisu članice EU jedino je pozvana Republika Srpska.