Anđić: Ono što radi Dragičević prešlo granice žalosti

Rodoljub Anđić iz Udruženja "Čast otadžbine" ocijenio je da je ono što radi Davor Dragičević "davno prešlo granice ukusa i žalosti".

Komentarišući izjavu Davora Dragičevića da će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić "dobiti šta treba" u Srbiji, Anđić kaže da je on "davno trebalo da bude procesuiran da bi se spriječilo ono što se danas dešava u Banjaluci".

"Mislim da je iz poniženja svakom normalnom da komentariše Davora Dragičevića, jer, ono što on radi, to je davno prešlo granice ukusa i žalosti", rekao je Anđić za Srnu.

Davor Dragičević, otac tragično nastradalog mladića Davida, u intervjuu za sarajevsku TV 1 izjavio je da će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić "dobiti šta treba u Srbiji".

On je povodom toga što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić demantovao informacije da su među policijskim snagama na Trgu Krajine bili i pripadnici policije Srbije, rekao: "Šta Vučić ima da traži ovdje? Ko je on? I on će tamo (u Srbiji) dobiti šta treba".

Udruženje "Čast otadžbine" iz Beograda okuplja bivše oficire i generale Vojske Republike Srpske.