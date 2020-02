Anđelković: Zapad lažima od Markala do Račka tražio izgovor za vojnu intervenciju

Јasno je da su od Markala do Tuzlanske kapije sve laži u nizu, na koje su kasnije nadovezani Srebrenica i slične priče, poput Račka na Kosovu, a sve sa ciljem da se zapadno javno mnjenje okrene protiv Srba i dobije izgovor za vojnu intervenciju, ocijenio je analitičar Dragomir Anđelković.

On je istakao da je ta vojna intervencija bila isključivo geopolitički motivisana da bi se uspostavila dominacija na Balkanu.

"Mi, Srbi, smo tu ispali žrtve. Možda smo i sami krivi jer se nismo na pravi način tada pozicionirali geopolitički, niti smo marketinški shvatili da se istina kupuje", rekao je Anđelković Srni.

On je podsjetio da je čuveni marketinški ekspert Džejms Harf, koji je za vrijeme ratova zastupao interese neprijatelja Srba u to vrijeme - od Hrvata do Bošnjaka, prije nekoliko godina u intervjuu za franucsku televiziju priznao da su svi dokazi protiv Srba - falsifikati.

Anđelković je naveo da je Harf tada rekao da njih to ni ne interesuje i da su falsifikate koristili kako bi neprijateljima Srba obezbijedili podršku javnog mnjenja i pomogli Zapadu da nađe razlog za intervenciju.

"Imamo priznanje od onih koji su radili marketinšku kampanju u ime Bošnjaka i Hrvata da su koristili laži. Šta je više potrebno od toga? Markale nas podsjećaju na veliku laž čija smo mi bili žrtva", kaže Anđelković.

Na današnji dan prije 26 godina dogodio se masakr na sarajevskoj pijaci Markale, za šta su okrivljeni pripadnici Vojske Republike Srpske, iako je utvrđeno da ne postoje dokazi da su projektili ispaljeni sa srpskih položaja.

Napad je ponovljen godinu i po dana kasnije, također sa brojnim ljudskim žrtvama, koji je poslužio kao pokriće za masovne napade avijacije NATO-a na Republiku Srpsku.

Srpska strana je negirala krivicu, tvrdeći da je tragediju inscenirala vlada u Sarajevu pod kontrolom lidera muslimana Alije Izetbegoviće.

Iako je nekoliko nezavisnih timova istražioca ukazivalo da ne postoje dokazi da su projektili ispaljeni sa srpskih položaja, Haške presude za ove zločine ipak su okrivile Vojsku Republike Srpske.