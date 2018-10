Anđelković: Srpskoj nakon izbora spremaju "Fiskalnu obojenu revoluciju"

Politički analitičar Dragomir Anđelković izjavio je večeras da se u zapadnim diplomatskim izvorima u Beogradu priča da se sprema ozbiljna akcija pod nazivom "Fiskalna obojena revolucija" koja je usmjerena na osporavanje izbornih rezultata u Republici Srpskoj, te dodao da će ona biti ne toliko intenzivna, koliko dugotrajna.

On kaže da je izvjesno da će opcija koju vodi aktuelni predsjednik Republike Srpske i kandidat da srpskog člana Predsjedništva BiH Milorad Dodik iz izborne bitke izaći kao ubjedljiv pobjednik, što Zapadu ne odgovara jer je Dodik, kako je istakao, ne samo prepreka unitarizacije BiH i NATO-u, nego i prijatelj Rusije, te će stoga nastojati da tu pobjedu ospori.

"Cilj je da se izazovu problemi, protesti, da se građani pozovu na bojkot plaćanja poreza. Da se onemogući normalno delovanje privrednih subjekata sve s ciljem da se budžet Republike Srpske ne puni adekvatno, a samim tim ni prosveta, ni lekari ni svi drugi, što bi izazvalo nezadovoljstvo i zapalio bi se požar", rekao je Anđelković za emisiju "Svet sa `Sputnjikom`".

On kaže da, prema njegovim informacijama, u narednim fazama "Fiskalne obojene revolucije" samo bi se dolivalo ulje na vatru koja bi, kako je rekao, potpuno uništila Srpsku.

Anđelković je pojasnio da Republika Srpska ne može lako i brzo da dođe do sredstava jer je BiH uz pomoć i intervenciju visokog predstavnika otela cijeli niz fiskalnih ingerencija.

"Srpska ne može preko noći da se zaduži i dobije pomoć Rusije, Srbije. Zato se i smatra da ako se parališe privreda budžet neće moći da se popunjava, neće biti rezervi... Uistinu priprema se ozbiljan problem", rekao je Anđelković.

On, međutim, smatra da ni Banjaluka neće sjediti skrštenih ruku. "Predsednik Dodik je veoma iskusan. On ima podršku Moskve, Beograda i konačno, velik deo srpskog naroda je svestan da će, ukoliko izvrši to što od njega očekuje Zapad, Republika Srpska biti urušena, a onda neće biti ni Srba", rekao je Anđelković.

On kaže da stoga ne veruje da će taj projekat uspjeti, ali napominje da će biti pokušaja da se izazovu velike tenzije nakon izbora u nedjelju, 7. oktobra.