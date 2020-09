Analiza sudskih postupaka koji opterećuju budžet Kozarske Dubice

Kakva je situacija sa opštinskim budžetom i kako pomoći Kozarskoj Dubici da se teret sudskih presuda iz perioda od 2012. do 2016. ponovo ne obruši na lokalnu zajednicu - to je došao da vidi glavni republički pravobranilac.

Načelnik mu je rekao da je naslijedio tužbe koje su došle na naplatu tokom njegovog mandata a koje su, u nekoliko navrata, opštinu bacile na koljena. Određeni sudski postupci već su analizirani.

"Mi smo se tu aktivno uključili i provjeravamo jer su to sve predmeti koji sežu iz 2012. i 2013. i širok je segment provjera. Sagledavamo način uključivanja i drugih institucija u provjeravanje i ponavljanje određenih postupaka", rekao je Milimir Govedarica, glavni republički pravobranilac.

Sudske presude koje je Radenko Reljić naslijedio su "rak rana" Dubice. Do sada je preko tri miliona maraka, oko trećine budžeta, otišlo na isplate pojedincima, institucijama, firmama, čak i politilkim partijama, koje su po raznim osnovama tužile opštinu. Tu je i kredit od pet miliona pa je u protekle četiri godine osam miliona utrošeno samo na te dvije stavke. Tako je opština, kaže Reljić, imala tri a ne četiri budžeta u tom periodu. Mnogi su zbog toga ispaštali ali je, dodaje, uz pomoć republičkog rukovodstva, budžet sačuvan.

"Mi u opštinskoj upravi spremamo nekoliko mjera na osnovu zakonskih rješenja koja se tiču tih sudskih presuda i tražićemo apsolutnu zaštitu interesa opštine, uz saglasnost podršku Pravobranilaštva, da ne bi opštinski budžet dolazio u poziciju da upada u ove probleme, posebno s obzirom na to da je riječ o dugovima koji datiraju od 2013. do 2016. godine i koje su naš grad gotovo dovele do potpunog kolapsa", istakao je Radenko Reljić, načelnik opštine Kozarska Dubica.

Osim budžeta, na sastanku se razgovaralo i o izgradnji brzog puta Prijedor - Kozarska Dubica i stečajnom postupku u preduzeću "HPK". Reljić očekuje podršku i za ta pitanja, kao i brza i adekvatna rješenja.