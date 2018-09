Analitičari u Ćirilici: Opozicija u Srpskoj lojalnija Sarajevu i stranim ambasadorima nego Banjaluci VIDEO

Politički analitičar Dragomir Anđelković rekao je da je Republika Srpska garant opstanka Srba u BiH i da Srpskoj ne smije da se dogodi "5. oktobar".

- Јako je bitno da Republika Srpska ne dobije vlast kao Srbija poslije 5. oktobra. Јako je bitno da se unutrašnji sukobi i nezadovoljstva ne projektuju na državu, da se ne plaćaju ustupci za dolaženje na vlast tako što će se neko odreći preostalih dejtonskih ovlaštenja - istakao je Anđelković u emisiji "Ćirilica", koja ste mogli gledati sinoć na programu ATV-a.

Anđelković je istakao da je u Srpskoj nužan konsenzus o važnim nacionalnim interesima, poput težnje ka vraćanju na izvorni Dejtonski sporazum. Međutim, kaže Anđelković, da bi se došlo do konsenzusa potrebno je da srpski predstavnici u vlasti na nivou BiH počnu da predstavljaju Republiku Srpsku.

- Kako da dođe do konsenzusa ako neko sjedi u Sarajevu i oslanja se na sarajevsko javno mnjenje i osnovni mu je cilj da bude dio sarajevske elite i dobije pohvale stranih ambasadora? Zato je bitno promijeniti pristup. Svako ko je predstavnik Republike Srpske u Sarajevu mora da bude jedna vrsta delegata, da predstavlja Srpsku, a ne otuđenu anacionalnu elitu koja služi samo sebi i eventualnom dolasku na vlast u Banjaluci - naglasio je on i dodao da će svako ko tako radi dovesti do urušavanja Republike Srpske i da će građani to uvidjeti.

Anđelković je rekao da je politika Sarajeva antiruska, što potvrđuje i zabrana ulaska u BiH ruskim građanima, te da srpski predstavnici u vlasti na nivou BiH to podržavaju.

- Oni bi morali da razmisle o posljedicama za svoj narod, jer ga guraju u vještački sukob s Moskvom - istakao je on.

Analitičar Branko Radun takođe smatra da je opozicija u Republici Srpskoj lojalnija Sarajevu, nego Banjaluci, čiju politiku i interese treba da slijedi.

Anđelković naglašava da je sadašnja vlast u Republici Srpskoj, uz podršku Ruske Federacije, odlučna u sprečavanju centralističkih težnji Sarajeva i međunarodne zajednice. Naveo je da je Dejtonski sporazum nasilno i nelegalno mijenjan i da su Srpskoj oduzimane nadležnosti s ciljem postepenog nametanja "sarajevskog centralizma".

- Ono za šta su se muslimani borili u ratu, omogućila je međunarodna zajednica i visoki predstavnik, s ciljem da stignemo do situacije da u Sarajevu elita odlučuje, a Srbi i Hrvati, pa i Bošnjaci, budu raja. U toj eliti bilo bi mjesta za neke Srbe koji su se prodali i pristali da budu tuđe sluge, a BiH bi funkcionisala u centralističkom modelu - naglasio je on i dodao da se to nije desilo jer se predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik tome odlučno suprotstavio.

- Do tada je i Rusija stala na noge, dobili smo moćnu Rusiju koja, kroz Vijeće za implementaciju mira i na druge načine, podržava Republiku Srpsku i Banjaluku koja je odlučna u sprečavanju centralizacije - istakao je on.

Anđelković je rekao da BiH od 2005, 2006. godine ne napreduje ka centralizaciji, a da Republika Srpska legitimno postavlja pitanje vraćanja na izvorni Dejton, koji podrazumijeva konfederalno uređenje BiH.

- Republika Srpska je država, a BiH jedna vrsta državne zajednice koja više liči na konfederaciju nego na federaciju. Sve što je učinjeno u pravcu njene centralizacije je nasilje - zaključio je on.

Naveo je da će srpski narod, ukoliko istraje u odbrani Republike Srpske, za pet do šest godina moći da traži, ne samo vraćanje oduzetih nadležnosti, već i samostalnost.

Anđelković je naglasio da je Republika Srpska garant opstanka Srba, te da srpski narod mora ostati istrajan u rješavanju svog nacionalnog pitanja.

- Ako ne bude Republike Srpske, neće biti ni Srba zapadno od Drine. Da nema Republike Srpske, Srbi bi bili obespravljena manjina, kao u Hrvatskoj i na Kosovu. Odbrana Republike Srpske mora da bude iznad svih vidova integracija, uključujući i evropske - rekao je on.

Anđelković smatra da je Srpska kočnica u namjeri Zapada da stvori islamsku državu u BiH.

- Zato se danas lomi Dodik, koji je dovoljno hrabar da se suprotstavi tome - rekao je on.

Istoriograf Radovan Kalabić rekao je da Republika Srpska predstavlja geopolitički i istorijski podvig srpskog naroda i da od njenog osnivanja traju pritisci i otimanje nadležnosti.

- Za zapadne globalističko-liberalne strukture tri stvari na Balkanu su najveća noćna mora- ruska diplomatija, kineske investicije i izvjesna pobjeda Dodika za srpskog člana Predsjedništva BiH - naglasio je Kalabić.

Vojno-politički analitičar Miroslav Lazanski rekao je da "Vašington i London smatraju Srbe i Hrvate u BiH jednom vrstom kontrolora koji sprečava da federalni dio BiH postane uporište radikalnog islamizma".

Lazanski smatra da "Dejton dva" nije moguć bez saglasnosti tri naroda, te da Zapada neće dozvoliti vezivanje statusa Republike Srpske sa pitanjem Kosova.