Albijanić: Spomen-muzej vaskrsava više od 6.000 srpskih žrtava

Spasoje Albijanić, koji je finansirao izgradnju Spomen-muzeja starobrodskim žrtvama, rekao je danas u Starom Brodu da ovaj spomenik vaskrsava više od 6.000 srpskih žrtava da se ne bi zaboravile.

Pred vama se nalazi Spomen-muzej stradalima u Starom Brodu i Miloševićima. Ovaj spomenik nosi simboliku stradanja djece i njihovih porodica - rekao je Albijanić u obraćanju, te objasnio o kakvom velikom stradanju svjedoče skulputre koje su postavljene u rijeku Drinu i u muzeju.

Albijanić je istakao da su potresna kazivanja preživjelih, te naveo primjer Sima Radovića kome su stradale četiri kćerke, koje su skočile u rijeku Drinu.

"Drino vodo, kad bi mogla progovoriti koliko leševa odnese, koliko prekide djevojačkih snova, koliko se u tebi iskopa srpskih domova", rekao je Albijanić.

Prema njegovim riječima, žrtve su bili i mala djeca i starci u poznim godinama.

"Neka je blagosloven ovaj dan, dan kada će mučenici konačno naći svoj spokoj", rekao je Albijanić i zahvalio sveštenstvu koji osvetiše ovo mjesto.

Protojerej stavrofor Dragan Vukotić rekao je da mu je i drago što se tako dugo čekalo na ovaj muzej, jer da su nekadašnje vlasti to obilježile vjerovatno bi to bila spomen-ploča sa petokrakom, na kojoj bi bilo napisano da su to žrtve fašističkog, a ne ustaškog zločina.

"Dosta smo učili o lažnim istinama, lažnoj istoriji, lažnim herojima. Evo danas, stojimo pred našim herojima, to su ove skulputre", istakao je sveštenik Vukotić.

On je napomenuo da, kako pravoslavna vjera nalaže, odavde nikada neće biti upućene riječi mržnje, ali je ukazao da takvo stradanje ne treba da se zaboravi.

"Bježeći ispred ustaša, nailazili su na zastrašujuće prizore, djeca osakaćena, djevojke obeščašćene, majke iskasapljene", rekao je otac Vukotić.

Vukotić je izrazio zahvalnost svima koji su učestvovali u gradnji ovog spomenika, kao i srpskim zvaničnicima koji su dali svoj doprinos da se ovo stradanje ne zaboravi.

Pokolj u Starom Brodu i Miloševićima desio se proljeća 1942. godine, uglavnom na obalama rijeke Drine, u mjestima Stari Brod i Miloševići, opština Višegrad.

Ustaše, predvođene Јurom Francetićem, u ovom pokolju ubile su više od 6.000 nenaoružanih Srba, isključivo civila.