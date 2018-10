Aktivista SDS-a puca na svoj narod

Na izuzetim dokazima u slučaju Zolja nađeno je pet tragova od kojih su dva stara, možda čak iz rata, ali su tri nova i nesporno je utvrđeno da pripadaju Aleksandru Radiću. Postoje i svjedoci u ovom slučaju-novi su to detalji o slučaju o kojem se puno ne govori. Policija i dalje traga za njegovim pomagačima.

Aleksandru Radiću, aktivisti SDS-a iz Čelinca, osumnjičenom da je u martu ove godine na zgradu u Banjaluci ispalio zolju, Osnovni sud je odredio pritvor zbog opasnosti od bijega, mogućeg uticaja na svjedoke ili saučesnike, mogućeg uklanjanja dokaza u ovom krivičnom postupku, ali i ponavljanja krivičnog djela. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač, očekuje uskoro i opttužnicu.



"Radić koji je pritvoren i za koji je optužnica, će vjerovatno biti podignuta, ali je određen pritvor od strane Tužilaštva," rekao je Lukač.

MUP Srpske juče je zbog slučaja zolja saslušao i Sinišu Pašalića, Igora Basaru, Darka Stjepanovića i Igora Savičića. Iako prozivke o umiješanosti u ispaljivanje zolje, stižu i na adresu SDS-ovog Dragana Mektića, ministra bezbjednsti BiH, on to danas nije komentarisao. Konferenciju za novinare je iskoristio da izvuče brdo papira, u kojima su, kako tvrdi, dokazi da je ministar unutrašnjijh poslova Srpske, Dragan Lukač, bio pripadnik Armije BiH. Mektiću treba dobar psihijatar, odgovara ministar Lukač i podsjeća da svi pripadnici njegove jedinice i svi policajci znaju od kada je u policiji, gdje je bio i šta je radio. Lukač kaže da je Mektić očajan, baš zato što sve više dokaza upućuje na njegovu povezanost sa uhapšenim Aleksandrom Radićem, pa treba da odgovara na brojna pitanja.

"Da li je on formirao paravojnu, militantnu frakciju u sastavu SDS-a, koja raketira i granatira svoj narod. Da li je on, kao što već pričaju mnogi članovi SDS-a, komnadovao tom frakcijom koja raketira po Banjaluci i ispaljuje zolje, da li je on taj koji je izdao naređenje da se ispali zolja. To pričaju ljudi iz njegove stranke, pa vidjećemo, pokazaće istraga dalje," kaže Lukač.

Nevjerovatno da je su pojedine stranke, zarad političkih ciljeva, spremne da raketiraju sopstveni narod, poručuju danas predsjednik i premijerka Srpske. Milorad Dodik i Željka Cvijanoviće kažu da se SDS uzalud ograđuje od veze sa Aleksandrom Radićem, kada svi dokazi pokazuju suprotno.

"Aktivisti SDS-a ispaljuju zolje da bi destabilizovali Srpsku. To se kosi sa svim očekivanjima ovog naroda. To je radio Alija Izetbegović, kad je pucao na svoj narod na Markalama i kad je pucao na Tuzlanskoj kapiji. To isto rade i ovi," rekao je Dodik.

"Ja moram reći da sam zgrožena da neko može da dođe i ispali zolju i uradi to u gradu, bilo gdje. Ne mogu da vjerujem da ljudi iz SDS sada nemušto pokušavaju da se opravdaju kako oni nisu poznavali to lice, kad sve slike, na svakoj slici su funkcioneri SDS-a," kaže Cvijanovićeva.

Članstvo Radića u SDS-u potvrdio je i lider partije, Vukota Govedarica. Na pojedinim fotografijama sa Radićem pojavljuju se i pojedinci koji su, dok je trajala istraga, na društvenim mrežama, prozivali MUP Srpske, pitajući: “Ko je ispalio zolju”. Iako je Vukota Govedarica rekao da će o članstvu Radića u SDS-u odlučiti kada se oglasi Tužilaštvo, iz stranke još nije izbačen. Reakcije stižu i danas sa svih strana. Na isti način na koji je Alija Izetbegović ispaljivao granate na svoj narod na Markalama i Tuzlaskoj kapiji, sada koalicioni partner Alijinog sina ispaljuje zolje na svoj narod, stav je Slavka Mitrovića, savjetnika predsjednika Srpske. Nebojša Radmanović, delegat u Domu naroda BH parlamenta, zna da se jedno krilo SDS-a potpuno otrgnulo i pristupilo stvarima koje su potpuno neprimjerene u bilo kojem demokratskom društvu.