Ako radite protiv interesa onih koji su vas izabrali, to je izdaja

"BiH je tako koncipirana da ako ne nastupate zajedno iz Srpske u Sarajevu onda imate problem i to se upravo desilo", rekao je Nebojša Radmanović, delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH i potpredsjednik SNSD-a gostujući u emisiji ATV-a "1 na 1".

"Nažalost, kada pogledamo ovih 20 godina nije funkcionisalo. Jednostavnije prođe kada većina iz Srpske bude većina i u Sarajevu onda lakše funkcioniše, ali i tada je dobro da svi budemo zajedno. To smo pokušali i imaji jedan period kada su svi poslanici izabrani iz RS u parlamentu BiH jedinstveno nastupali. I to je period kada jasno pokazujete drugima u BiH a i međunarodnim manipulatorima na ovim prostorima da se ne može igrati sa RS i sa njenim predstavnicima u institucija BiH jer tada imate potpunu većinu i bez vas se ne može ništa odlučiti, prisiljeni su svi da se dogovaraju sa vama i to ide mnogo bolje", kaže Radmanović.

Dodaje da je to kratkog vijeka jer uvijek dođe do nekog nesporazuma i izgubi se jedinstvo Srba u zajedničkim institucijama.

"Onda se desi političaka priča, ubaci neko bubicu, dođe do nesporazuma. Mi se više svađamo ko je upravu, a ne riješavamo uzroke i ne vidimo ko nam je to uradio, raspadne se koalicija i imate ovu situaciju u protekle četiri godine", pojašnjava Radmanović.

Radmanović kaže da nije sklon da upotrebljava teške riječi, ali kada neko radi, kako kaže, protiv onih koji su ga izabrali to se može definisati kao izdaja.

"Ja ne pripadam onima koji upotrebljavju teške riječi, ali ako radite u protiv svog entiteta i protiv svog naroda onda morate biti spremni na neku težu riječ. Da li je to izdaja ili ne, to je pitanje, jer to svako može da tumači, ali je evidentno da je bilo onih koji su radili protiv RS. Svi u Sarajevu, oni su izabrani u RS i odjednom zaborave kada dođu gore. Izborni sistem je takav da smo izabrani iz RS i mora postojati odgovornost prema RS. U ovom mandatu pokazalo se da ne postoji druga odgovornost, čak su neki projekti u RS zakočeni, značajna sredstva su čekala na implenetaciju jer neko od Srba nije htio glasati u Sarajevu. I onda dođete do ovoga da se kaže da je to izdaja interesa RS, jer ljudi kažu ako radiš protiv onih što su te izabrali to je izdaja interesa", rekao je Radmanović.

Srpski predstavnicima u Domu naroda su relativno dobro sarađivali, kaže Radmanović.

U Domu naroda smo mi, osim na samom početku, relativno dobro funkcionisali. Bilo je nesporazuma jer je za predsjedavajućeg u ime srpskog naroda izabran onaj kandidat koji nije bio prijedlog Kluba Srba. Mi smo shvatili da smo tu da štitimo inters i srpskog naroda i RS i u 90 odsto slučajeva smo funkcionisali jedinstveno. Sad je pred kraj bilo malo nesporazuma jer su neke sarajeveke ekipe uz pomoć međunarodne zajednice ubacili potpuno nerazuman prijedlog izmjene Izbornog zakona i tu je malo došlo do nesporazuma ali smo se ponovo usaglasili. Generalno gledano Dom naroda je funkcionisao jedinstveno", kaže Radmanović i dodaje:

"Slaba je komuninacija sa ministrima u Savjetu ministara. Često se dešava da ministri ne dođu. Zadnji put predsjedavajući nije došao i nije bilo dnevnog reda.

Radmanović smatra da srpski predstavnici u zajedničkim institucija treba da nastupaju zajedno da bi zaštiti Srpsku.

"Mislim i dalje da ćemo se morati dogovarati o zajednočnom političnom nastupu. To ne znači da ćemo morati svi misliti isto, ali znači da ono što je vitalni interes srpskog naroda i RS mora se dole zastupati, ali nisam prevelik optimista. Svi koji su protiv toga da mi nasputamo zajedno potrude se da mi dođemo do sukoba. Tu prije svega mislim na sarajevski politički krug kome nikom nije u interesu da mi zajedno nastupamo i dobar dio međunarodne zajednice, koji nema šta da radi ako sve tako funkcionise, jer ako je jedinstveno djelovanje iz RS onda je dosljedno provođeno Dejtonskog sporazuma", kaže Radmanović.

Ideja da bi Mladen Ivanić mogao biti predsjedavajući Savjeta ministara ukoliko ga Milorad Dodik pobijedi na izborima nije realna za Radmanovića.

"To su toliko politički različiti stavovi ta dva čovjeka da nije moguće to probliziti. Moje mišljenje je da Ivanić nije zaslužio da bude predsjedavaju Savjeta ministara i nabojaću mu koliko god hoćete stvari koje je on radio pogrešno. Bio je zamjenik kada je imao mogućnosti da spriječi jedan član o Zakonu na porez na dodatnu vrijednost koji je mimo Ustava napravio izvorne prihode BiH. To je katastorfa za entitete i on je to uradio. Ključna priča je bila kod njega, ali je on to mogao odlučiti. Da li može da dođe da zajedno nasputamo i da Dodik da mandat nekom iz drugog bloka to je možda i moguće ipak ne čini se da će se to destiti, jer kako stvari stoje ja ipak mislim da će bili ozbiljan pobjeda SNSD-a i koalicije oko nas", zaključuje Radmanović.