Ako na nivou BiH, ne bude srpskog bloka, odgovornost će snositi opozicija, poručila je, u intervjuu za "Večernje novosti" premijerka i novoizabrana predsjednica Srpske, Željka Cvijanović.

Jedinstvo u Sarajevu, kaže, zavisi samo od SDS-a, jer je SNSD svoj stav po tom pitanju već iznio. Opozicija se, tvrdi Cvijanovićeva, opstrukcijama bavila i u prethodnom mandatu, a građani su ih kaznili lošim izbornim rezultatom.

"Posljednje četiri godine, nažalost, nismo imali srpsko jedinstvu na nivou BiH. Posebno me čini nezadovoljnom to što su ljudi koji su predstavljali Republiku Srpsku na nivou BiH bili spremni da, obračunavajući se sa SNSD-om, u stvari rade na štetu RS. Izborni rezultat je i kazna takvoj politici. To ne smije više da se ponavlja. Imaćemo odbranu Republike Srpske u Sarajevu, a kad je tamo Republika pošteđena pritisaka, onda možemo da se posvetimo razvoju", kaže Željka Cvijanović.

Na buduće opstrukcije od strane onih koji su izgubili izbore upozoravaju i u Ujedinjenoj Srpskoj. Opoziciju pozivaju na konstruktivan dijalog i saradnju u interesu Rrepublike Srpske. Lider stranke, Nenad Stevandić kaže da Srpska ne treba da bude sredstvo kojim neko liječi lične frustracije.

"Ja bih pozvao na razum da se to ne čini, jer je bitno da se formniraju svi nivoi vlasti da bi život funkcionisao i jer nam svaka kriza oduzima energiju i da kažemo, destimuliše stanovništvo, stvara mnogo manje mogućnosti da se oporavimo, regenerišemo, jer ima stvari koje ne mogu da budu u sjenci tih vrsta sukoba", kađe Stevandić.

Prvo dogovor, pa rad na privrednom i ekonomskom napretku, dodaje Nenad Stevandić. I SNSD-ov Staša Košarac je ubijeđen da će posla u BH institucijama u narednom mandatu biti na pretek, i da će sve to ići mnogo lakše ako se srpske stranke ujedine. Jedan od prioriteta je, tvrdi, borba za smanjenje stranog uticaja. Poručuje da će predstavnici Republike Srpske konkretizovati zahtjev za ukidanje OHR-a nakon što BiH dobije status kandidata za ulazak u Evropsku uniju, a da su u patriotski blok dobrodošli oni koji bi branili interes Srpske.

"Mi smo potpuno oprijedijeljeni da sa svim onima koji dolaze iz opozicije, a žele da budu dio patriotskog bloka radimo na potpunoj afirmaciji političkuh interesa RS, kao demokratske države, i da se na zajedničkom nivou mora da pita RS, jer u protivnom neće biti rješenja na zajedničkom nivou ukoliko Srpska ne bude uključena u prcese", kaže Košarac.

Sa opozicijom ili bez nje, srpski predstavnici u zajedničkim institucijama provodiće politiku koja će Srpskoj otvoriti više vrata, kaže Željka Cvijanović. Dobrom komunikacijom oba nivoa vlasti će se, tvrdi, spriječiti da BiH bude usko grlo za ideje koje dolaze iz Republike Srpske.