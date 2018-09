Ako hoćemo funkcionalnu BiH, svi moraju da se odreknu usluga stranaca

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je danas da svi u BiH moraju da se odreknu usluga stranaca koji su zemlju doveli u poziciju da ne može ići dalje.

"Moram da poručim svima u BiH da se okanu stranaca i da pokušamo napraviti naš dogovor o mogućoj BiH, o onoj koja bi mogla da funkcioniše, a ne ona koja bi bila vježbalište za razne međunarodne mešetare, od Pedija Ešdauna, Volfganga Petriča i mnogih danas znanih i neznanih", rekao je Dodik u Srebrenici.

On je istakao da se stranci otkako su došli na ove prostore miješaju u sve.

"Oni ne prestaju da se miješaju, oni su sve i zamiješali, tako da naprosto ne znate kako da to tretirate, osim kao suberzivnu djelatnost po naš mir i stabilnost", rekao je Dodik.

On je naveo da je sada došlo vrijeme da se javno govori o toj umiješanosti.

"Hoću da potrvdim da i imam saznanja o tome šta stranci rade ovdje. Oni unose direktno novac medijima i mi znamo kome ga daju. I da ne bude da ja izmišljam, i ljudi iz SDS-a pričaju da su dobili novac od određenih ambasada za izbornu kampanju, pa su se neki čak i nama žalili da nisu dobili sve što im je obećano", rekao je Dodik.

On je istakao da takva vrsta miješanja apsolutno ne dolazi u obzir.

"Mi ćemo napasti svaku vrstu miješanja, mi hoćemo ovdje slobodu, ovo je prostor koji pripada ljudima koji žive ovdje - i Bošnjacima i Hrvatima i Srbima. Mi hoćemo slobodu, oni koji hoće da nam je uzmu nisu nam prijatelji", rekao je Dodik.

On je kao primjer miješanja stranaca naveo slučaj britanskih obavještajaca.

"Od onih 40 britanskih specijalaca, pa do nekih drugih aktivnosti, do uplitanja ambasada i njihovih ljudi, do Morin Kormak koja ide po opštinama i pokušava da natjera ljude da glasaju za SDS. To je potpuni bezobrazluk imajući u vidu da i Donald Tramp kao predsjednik Amerike kaže da se njihova vlada neće miješati u unutrašnje stvari drugih zemalja. Mi vidimo da hoće, ovi njihovi ostaci su umiješani u sve i oni imaju ovdje svoje favorite", rekao je Dodik.

On je poručio da iz BiH mora da ode visoki predstavnik, jer je on jedan najobičniji "mešetar" koji i dalje prima platu od 24.000 evra mjesečno i pokušava da inscenira situaciju u kojoj bi bio važan.

"Moraju otići strane sudije iz Ustavnog suda BiH ako neko želi ovu zemlju ili će ona sama doći u poziciju da neće moći da funkcioniše, ne zato što to neko unutra hoće, nego zato što to hoće stranci", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, na teritoriji BiH mora da se vratiti suverenitet narodu, kao što je i predviđeno - suverenitet za dva entiteta i tri kontitutivna naroda, bez miješanja stranaca i favorita.

"Strašno je da imate Mladena Ivanića koji je napao Srbiju za miješanje u unutrašnje stvari. Vjerujem da je Aleksandar Vučić, očigledno, morao da objašnjava tu stvar po svijetu, jer je neko rekao da se on miješa, i da je naravno u svoju odbranu rekao `LJudi vi se miješate, ne miješamo se mi`. Što je naravno veoma tačno i svi mi to znamo, od medija i nevladinog sektora koje oni favorizuju do postupaka koje sami vrše", rekao je predsjednik Srpske.

On je podsjetio na nedavni razgovor sa novim britanskim ambasadorom Metjuom Fildom za koji je imao utisak da su ozbiljno razgovarali o gradnji partnerstva, o tome kako ići dalje.

"A on je nakon dva sata otišao i sjeo sa ljudima koji uporno rade protiv stabilnosti Srpske i isti ti ljudi su se nakon tri sata pojavili pred policijom kao demonstranti. Nevjerovatno! Da li je on to uradio ili nije, nije ni važno, ali su oni očigledno bili ohrabreni sastankom sa njim da to učine", rekao je Dodik.

On je ponovio da je na ovim prostorima neophodna sloboda od stranaca.

"Mi smo ti koji nosimo narodnu volju i nećemo odustati do odbrane naših prava. Mi hoćemo ovdje slobodu od stranaca koji pokušavaju da nam nametnu njihove vrijednosti koje ni sami ne mogu da održe", rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske je naveo da mu je tokom jučerašnje posjete Beču rečeno da "Evropa puca po sredini, od sjevera do juga i od istoka do zapada", a da se ovdje govori o nekoj Evropi.

Dodik je rekao da EU kao vrijednosni sistem nije problem, ali da se mora razmisliti kada je riječ o Evropi kao političkoj organizaciji.

Predsjednik Srpske je danas istakao i to da Srpska želi istinu o događajima u Srebrenici i da neće štititi nikoga ko je počinio zločin, "za razliku od vlasti BiH koja štiti bivšeg komandanta muslimanskih snaga u Srebrenici Nasera Orića i druge koji su ubijali na srebreničkom području".

"Onaj ko je ubijao treba da odgovara. Svako ko je stradao na području Srebrenice - Bošnjak, Srbin i Hrvat treba da bude evidentiran i da se tačno zna kako je stradao", rekao je Dodik u Srebrenici.

On kaže da je na groblju u Potočarima sahranjeno 2.000 ljudi koji su poginuli kao vojnici i navodi da je to više vojničko nego civilno groblje.

"Imamo dokaze da su oni bili pripadnici njihovih divizija, jedinica, a sahranjeni su tu i prikazani kao civilne žrtve. To, naravno, nije tačno. Hoćemo istinu i neće niko nama nametnuti tu vrstu priče. To je slično onome što su Britanci gurali u Savjetu bezbjednosti UN - optužite Srbe da su genocidni i ako slučajno progovoriš, ganjaće te negdje po svijetu. To nema nikakvog smisla i pozivam ih da nam pomognu da utvrdimo istinu", poručuje Dodik.

On naglašava da je odluka Narodne skupštine Republike Srpske veoma jasna - poništava se i stavlja van snage izvještaj Komisije o događajima u i oko Srebrenice u julu 1995. godine i Srpska želi da bude sačinjen novi izvještaj.