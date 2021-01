Ako CIK ne promijeni odnos prema Republici Srpskoj, SNSD neće na izbore

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas u Istočnom Sarajevu da SNSD sigurno neće učestvovati na narednim izborima ukoliko ovaj sastav Centralne izborne komisije /CIK/ BiH zadrži aktuelni stav prema Republici Srpskoj i srpskom narodu.

Dodik je istakao da je u okviru SNSD-a već pokrenuta rasprava o tome i angažovan značajan broj pravnika, ljudi koji rade na tome u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti.

"Ne treba niko da to olako shvati jer tu postoje razne mogućnosti i činjenice da lokalni parlamenti izlobiraju lokalne izborne komisije, a da te izborne komisije određuju, odnosno biraju glasačke odbore na glasačkim mjestima", rekao je Dodik novinarima.

Prema njegovim riječima, činjenica da je lokalna zajednica dužna da obezbijedi prostor gdje se održavaju izbori bila bi sasvim dovoljna da u pedesetak opština gdje Republika Srpska ima na vlasti SNSD - u skupštinskoj većini ili svog načelnika - neučešće SNSD-a dovede do toga da ne bude izabrani opštinska komisija i glasački odbori niti odredeđena mjesta za održavanje izbora - i tih izbora neće ni biti.

"Mi tražimo da se napravi konsenzus o izbornim uslovima, jer se o tome razgovara u svim zemljama svijeta. Mi smo spremni da učestvujemo u izradi novog izbornog zakona, a odluku o tome šta ćemo učiniti donijećemo blagovremeno u trenucima kada bude jasno na koji način smo došli do tih izbora", poručio je lider SNSD-a.

Prema njegovim riječima, jedna od ozbiljnih, odnosno od ravnopravnih opcija, kao što je izlazak, tako je i neizlazak na izbore.

"To ne može niko promijeniti. To je zakonska regulativa i mislim da samo odlukama lokalnih parlamenata možete da utičete na to. Ako neko hoće da rizikuje neka rizikuje, a mi ćemo procijeniti da ako ovakav stav prema Republici Srpskoj i srpskom narodu ostane od ovakvog CIK-a, sigurno nećemo učestvovati na narednim izborima", zaključio je Dodik.