Akcionim planovima razraditi Program ekonomskih reformi

Premijer Republike Srpske Radovan Višković izjavio je večeras da je naredni korak Vlade da akcionim planovima bude razrađeno ono što je definisano usvojenim Programom ekonomskih reformi Srpske za period 2019-2021. godina, pri čemu će akcenat biti na akcionom planu za narednu godinu.

"Skoncentrisani smo isključivo na akcioni plan za narednu godinu koji će biti saopšten nakon Dana Republike - 9. januara. U okviru toga svako ministarstvo će dati svoje predloge i mjere sa dinamikom i rokovima kada šta treba da se realizuje", rekao je Višković.

On je naveo da su sada konkretna rješenja najpotrebnija u realnom sektoru u oblasti povećanja konkurentnosti i produktivnosti domaće privrede, kao i novom zapošljavanju, povećanju plata i pokušaju smanjenja odliva radno sposobnog stanovništva.

"Akcenat sam namjerno stavio na pokušaj da smanjimo odliv stanovništva, jer mi možemo plate u Srpskoj da povećamo i 100 odsto, ali ne možemo biti konkurentni jednoj Sloveniji, Austriji, Njemačkoj. Moramo pokazati iskrenu namjeru Vlade i zajednice da se ovdje isplati ostati i raditi", rekao je Višković za Alternativnu televiziju.

On je dodao da za takva demografska kretanja nisu odgovorni Vlada i predsjednik Srpske, jer rješavanje demografskih problema zahtijeva uključenje šire društvene zajednice.

Višković je podsjetio da se, usvajanjem budžeta Srpske za narednu godinu, došlo u poziciju da se riješi pitanje povećanja plata zaposlenima u prosvjeti i kulturi koji će od 1. januara imati za osam odsto veća primanja, što je bila ranije obaveza da se njihova primanja usklade sa primanjima ostalih budžetskih korisnika.

"Za te namjene iz budžeta će biti izdvojeno 22 miliona KM. Zbog kratkog vremena formiranja vlasti u Srpskoj ostalo je još sedam radnih dana i nismo mogli izmijeniti potrebna zakonska rješenja, ali je Vlada Srpske donijela odluku koja će omogućiti zaposlenima u prosvjeti i kulturi da od početka naredne godine primaju uvećane plate", naveo je Višković.

Govoreći o očekivanjima da najniža plata bude 500 KM, on je rekao da to nije stvar Vlade, već odgovornog odnosa prema nekim drugim, prije svega prema privrednim subjektima koji nisu u stanju finansijske likvidnosti da isplaćuju tu najnižu platu.

On je podsjetio da je Vlada Srpske juče donijela odluku da najniža plata u Srpskoj u idućoj godini bude 450 KM, i ona je veća od najnižih plata u okruženju.

Višković je ponovio da ostaje pri stavu da je potrebno javno objavljivati visinu prosječne plate u privrednim društvima, te najavio da će vrlo brzo raditi na tome, jer smatra da postoje određeni privredni subjekti koji su sposobni isplaćivati i više od minimalne plate, ali da zaposlenima isplaćuju minimalac, a razliku im daju u kovertama.

On je najavio da će poslije božićnih praznika početi kreiranje novog zakonskog rješenja koje će imati za cilj da se privrednici rasterete obaveze plaćanja poreza na dobit iz koje nabavljaju nova osnovna sredstva.

"Malo nerealno se očekuje da Vlada Srpske već 1. januara direktne poreze vrati na nivo iz 2008. godine. Moram podsjetiti da su i ovako visoki porezi u Srpskoj manji nego u drugom dijelu BiH", naglasio je Višković.

Govoreći o kontroli rada na crno, on je najavio da je to jedna od mjera koja će se ubrzo raditi, navodeći da nema tačnog podatka koliko radnika radi u sivoj zoni, jer se do toga ne može tačno doći.

"Ako uspijemo izmjenom nekih zakonskih rješenja znatno ćemo smanjiti broj zaposlenih na crno. Kada bi recimo iz sive u realnu zonu vratili bar 20 hiljada radnika, to bi bili veliki efekti i za budžet i za fondove", rekao je Višković.

Premijer Srpske naveo je i da treba poboljšati pronatalitetnu politiku, u čemu će doći do proširenja mjera, među kojima je kao primjer naveo nedavno usvojene izmjene Zakona o dječijoj zaštiti.

Podsjećajući na sastavljanje nove Vlade Srpske, on je naveo da nije lako bilo sklopiti sastav Vlade, jer je trebalo ispoštovati nacionalni princip, kao i to da koaliciju čini šest partija.

Višković je podsjetio da aktuelna Vlada ima široku podršku i da niko ne može ucjenjivati njen rad, a da svi koji imaju časne namjere i časno izvršavaju svoj posao nemaju problema, dok oni koji se ne mogu snaći, ne samo ministri, nego i direktori javnih preduzeća i ustanova, biće podložni smjenama, bez obzira na to iz koje partije dolaze.