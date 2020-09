Više nema dileme aerodrom se gradi na području sela Mionići desetak kilometara od Trebinja. Savremen, punih kapaciteta i većih razmjera, takav će biti ovaj trebinjski aerodrom. Pista je dužine 3,5 kilometara, a široka oko 350 metara, za uzlijetanje i slijetanje mora biti čisto oko šest kilometara.

Po hitnim postupcima Grad priprema svu neophodnu dokumentaciju. Priprema se i Zakon koji će ovo područje posebno tretirati kako bi se sve završilo u roku. Zato će u Gradskoj upravi kažu dati svoj maksimum da sve na vrijeme bude spremno za istorijski projekat.

"U sklopu svih tih radova koji će prethoditi izgradnji aerodroma sa terminalima, sa pristupnim putevima, pratećom infrastrukturom neophodno je ukloniti rastinje obezbjediti drenažne sisteme, pristupni put koji će biti od magistralnog puta prema Mostaru i sva prateća infrastruktura", ističe Vedran Furtula, načelnik Odjeljenja za urbanizam i prostorno uređenje Trebinje.

I kada se sve završi ovaj dio hercegovačkog krša postaće jedna svjetski urbana zona. Pored aerodrom već s zna šta će biti.

"Možemo reći da se aerodrom potpuno uklapa u neke šire zamisli grada Trebinja, već smo počeli graditi zapadnu obilaznicu koja spaja dva magistralna puta uz nju će biti veliki projekat Univezitetsko-kliničkog centra a onda smo juče proglasili i prvu slobodnu bezcarinsku zonu u Republici Srpskoj", dodaje Furtula.

Trebinjski gradonačelnik pun optimizma. Mirko Ćurić kaže više nema dileme, ulazimo u istorijski projekat.

"Jednostavno ovaj projekat je istorijski za Trebinje i toga moramo da budemo svjesni i ne samo za Trebinje nego za cijelu Hercegovinu i Republiku Srpsku. Površina od 450 hektara sigurno da nije mala", rekao je Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.

Velika je važnost ovoga projekta, od decembra 2021 Trebinje će biti spojeno sa svijetom. Najvažnije je što će se brže li lakše spojiti Srbi s obje strane Drine. Zato u Vladi Srbije ne odustaju od ovoga projekta.

"To je jedan veliki izazov, stići i napraviti jerdan takav aerodrom sa najmanje 3 kilometra dužine piste, da on bude gotov do decembra sljedeće godine i da decembra sljedeće godine možemo za 40 minuta otići do Trebinja i da se vratimo. Procijena investicije je oko 50 miliona evra, novac je obezbjeđen", kazala je Zorana Mihajlović, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u Vladi Srbije.

Aerodrom će biti izgrađen po ideji i ranijim dogovorima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika. Kako je ranije najavljeno Srbija će u njegovu izgradnju uložiti 55 miliona evra.