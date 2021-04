Advokat Željko Bubić o okupljanju u Banjaluci: Očigledno je da je došlo do odstupanja od Krivičnog zakona Srpske

Policijska uprava Banjaluka uputila je poziv za saslušanje gradonačelniku Banjaluke Drašku Stanivukoviću, a poziv je upućen zbog nepostupanja po zdravstvenim propisima za vrijeme epidemije.

"Krivični zakonik je propisao u grupi krivičnih djela koja se odnose za zaštitu zdravlja i života građana u Članu 195. je propisano krivično djelo "Nepostupanje po zdravstvenim propisima za vrijeme epidemije", i vrlo dobro je opisano šta čini biće tog krivičnog djela. Budući da je u svijetu proglašena pandemija, tako isto i kod nas, zabranjeno je okupljanje većeg broja građana i očigledno je došlo do odstupanja od Krivičnog zakona RS, u dijelu koja se tiče ovog krivičnog djela. Na postupajućem tužiocu je da odluči da li će doći do podizanja optužnice ili eventualno do potvrđivanja iste pred nadležnim postupajućim sudom, ali to je već sljedeća faza nakon provođenja istrage", kaže za ATV advokat Željko Bubić.

"Za svaku pohvalu je da nadležni organi revnosno obavlaju svoj posao i da oni preuzimaju radnje za svaku situaciju za koji oni smatraju da postoji osnovana sumnja. U konkretnoj situaciju radi se o jednom okupljanju većeg broja ljudi, što nije u skladu da predloženim epidemilolškim mjerama i kao što je poznato, zabranjeno je okupljanje većeg broja ljudi, što znači da su svi građani dužni da se pridržavaju svih mjera i propisa koje su propisali naši nadležni oragani, kaže Bubić i dodaje:

"Kao što se "obični" građani trebaju pridržavati svih tih mjera i propisa, isto tako i izabrani funkcioneri trebaju da poštuju mjere koje su propisane. Ne samo da treba da ih poštuju, nego naši izabrani funkcioneri treba da pokažu jedan viši stepen odgovornosti prema i svome gradu i sugrađanima u smislu poštivanja mjera.

Ono što sam ja mogao da vidim, radilo se o jednom većem broju građana, što je bilo u suprotnosti sa epidemiološkim propisima i mjerma i po mene je bilo logično da u takvoj situaciji da izabrani, najviši funkcioneri pozovu građane da se mirno raziđu, kako bi se spriječile i preduprijedile eventualna šteta po njihovo zdravlje, međutim to se nije dogodilio. Nije bilo nikakvog poziva da se građani mirno raziđu, naprotiv imali smo jedan teatralan nastup od neodgovornih pojedinaca. Smatram da nije u redu da se izabrani funkcioneri ponašaju na takav način.

Podsjetimo, 05.04. ove godine kada je na snazi još uvijek bila odluka Štaba za vanredne situacije o zabrani javnih okupljanja u grupama većima od 30 lica i to u trenucima pogoršane epidemiološke situacije.

Okupljene ugostitelje je podržao gospodin Stanivuković, a na kraju im se i pridružio. Prisutno je bilo više od 30 osoba, a Stanivuković je u jednom trenutku skinuo masku.