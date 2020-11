Administrativne takse od 1. januara postaju prošlost

Trčkaranje sa šaltera na šalter, iz opštine u poštu ili banku bi od 1. januara trebalo da postane prošlost . Na snagu tada stupaju izmjene Zakona o administrativnim taksama. Prema prijedlogu koji će po hitnom postupku biti upućen u Narodnu skupštinu na usvajanje, administrativne takse bi trebalo da odu u istoriju.

"Kad se pojavite negdje u institucijama, pa treba da dostavite onu administrativnu taksu, kako je zovu, pa odete da to kupite, neka košta dvije marke, neka pet, neka deset, itd, i to su obično na zahtjeve, molbe, prijedloge, uvjerenja, izvode, itd - to se sada ukida", kaže Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Finansijski bi ove zakonske izmjene smanjile budžetske prihode za milion maraka, što nije toliko značajna budžetska stavka, objašnjava Višković, ali su izmjene vrlo značajne za ubrzavanje administrativnih procedura. Građani sa kojima smo razgovarali jedva čekaju da ovo stupi na snagu.

"Ide se više na šaltere, pošta, banke, uzmi na kiosku, umjesto da obaviš sve na jednom mjestu gdje trebaš."

"Mene bi obradovalo, u svakom slučaju. Mislim da je posljednjih godina to veoma lijepo uređeno, vi dođete, uzmete svoj broj, onda nema problema."

"Da se smanji malo i boravak unutra, da se pređe na elektronski sistem, sad se sve svodi na elektroniku, bilo bi dobro da se tako riješi".

"To je stvarno naporno, od šaltera do šaltera, ali ovo bi bilo dobro", kažu građani.

Osim ovih taksi, pred smanjenjem ili ukidanjem su i republičke i komunalne takse, sve sa ciljem manjih parafiskalnih nameta i rasterećenja privrede. Republičke takse će naredne godine biti smanjene za 30 odsto, što iznosi oko 3,4 miliona maraka manje u budžetu.

"Isto to radimo, 30 odsto i za '22. godinu, sa tendencijom da kompletno ova zakonska obaveza bude ukinuta '22. godine. Znači da više nemamo tih posebnih republičkih taksi, u suštini taj prihod od 10,5 miliona KM se ukida u naredne tri godine", kaže Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Vlada Republike Srpska je na današnjoj sjednici donijela odluku o smanjenju vodne naknade - čime se išlo u susret komunalnim preduzećima. Osim toga, rok za korišćenje turističkih vaučera u iznosu od 100 maraka je produžen do kraja godine.