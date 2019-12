Aćimović NATO lobista gubi podršku DNS-a: Ko će u Savjet ministara?

Jednoglasna odluka predsjendištva DNS da Draško Aćimović bude kandidat za ministarsko mjestu u Savjetu ministara BiH, danas je pala u vodu.

Italijana Draška Aćimovića, zamijenila su dva nova imena, Crnogorci, Dragan Jokić iz Srpca i Mlađen Božović iz Istočne Ilidže koji bi mogli da budu novi kandidati DNS-a za poziciju ministra za ljudska prava i izbjeglice, saznaje ATV.

Nakon što je Aćimović juče izglasan, u javnosti se podigla prava bura. Pravi rat vodio se danas i u redovima DNS-a, jer je jedan po jedan član predsjedništva počeo da povlači juče datu saglasnost. Među prvima su to uradili potpredsjendik stranke Nenad Nešić, a zatim i član predsjendištva i DNS-ov poslanik u Narodnoj skupštini Srpske, Slavko Gligorić, a Aćimovićevom imenovanju protivi se i potredsjednik stranke Darko Banjac.

Mnogi od njih nisu nisu znali ko je to zapravo Draško Aćimović, pa su, kako kažu, nakon saznanja o detaljima iz njegove prošlosti odlučili da spriječe njegov odlazak u Sarajevo.

"Nisam mogao da ostanem ravnodušan na to, i morao sam jednostavno ljudski da reagujem na to. Jednostavno smatram da to nije dobro rješenje i nije to pravi prijedlog. Dao sam podršku svojim kolegama gospodinu Nešiću i gospodinu Banjcu i siguruno da ćemo istrajati na tome da se više ne događa takav način odlučivanja i predlaganja određenih ljudi koji u svom planu ne stavljaju na prvo mjesto Republiku Srpsku", kaže Slavko Gligorić, član Predsjedništva DNS-a.

Naime, zbog kandidovanja Aćimovića za ministra od devet predsjednika regija u DNS-u, šest se usprotivilo. Veliki broj predsjednika Opštinskih i Gradskih odbora DNS-a, pored Slavka Gligorića, protivio se imenovanju bivšeg potpredsjednika SDP-a i bivšeg savjetnika Petra Đokića na funkciju ministra u Savjetu ministara.

Ogromno je nezadovoljstvo i u gradskim odborima Prijedor i Banjaluka, posebno iz razloga, kako nam je rečeno, što je Aćimović veliki lobista za NATO i unitarnu BiH. Ove informacije su potvrđene za ATV iz više regionalnih odbora DNS-a. Dok se u DNS-u biju bitke na više frontova, Aćimović se u međuvremenu oglasio, i poručio da ostaje kandidat, ali da je znao da će stvari ovako odvijati, pitanje je da li bi prihvatio ponuđenu funkciju.

"Mislim da je Dragan Jokić bolje rješenje od prethodnog kandidata DNS-a, na prvom mjestu iz razloga što je on rješenje i prijedlog same baze stranke. Jer vi ste imali u prethodnom prijedlogu gospodina Aćimovića za ministra u Savjetu ministara, predložio ga je određen broj ljudi. Međutim, u pozadini imamo situaciju da gospodin Aćimović nije učestvovao u samom izbornom procesu i u izuzetno dobrom rezultatu DNS-a", kaže Aleksandar Zobenica, stručnjak za politički marketing.

Neočekivan kandidat DNS-a, mnogima nije baš najasnije potez. U političkim krugovima Aćimoviću posebno zamjere to što se u prošlosti više zalagao za BiH, nego za Republiku Srpsku.

"Neko ko je u prošlosti bio predlagan od ovakvog Saveza za promjene, SDS-a i PDP-a i ko je bio potpredsjednik SDP-a, stranke koja se zalaže za ukidanje Republike Srpske, za što manja prava, koji je sve vrijeme bio u takvim nekim političkim strukturama, nama ne pruža dovoljno ohrabrenja i garancija da bi taj neko, ko je bio u takvom okruženju mogao da nastupa zajednički sa našim ministrima", kaže Srđan Mazalica, poslanik SNSD-a u NSRS.

U diplomatskim krugovima bliskih Italijanu Drašku Aćimoviću, kako saznaje ATV, i nemaju baš najbolje mišljenje. Saznajemo i da se tokom svog djelovanja u Ambasadi BiH u Belgiji, izjašnjavao kao Srbin. U Belgiju je otišao na prijedlog bivšeg srpskog člana Predsjedništva BiH, PDP-ovog Mladena Ivanića. Dvije godine kasnije, postao je član SDP-a, a ubrzo i potpredsjednik te stranke. U svojoj karijeri ostvario je uspjeh kao trgovački putnik, prodavajući benkice, pišu pojedini mediji. Može da se pohvali i muzičkom karijerom, a ove godine snimio je i duet sa ukrajinskom grupom Blondy.