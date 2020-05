76 osoba u Republici Srpskoj prekršilo Uredbu o zaštiti stanovništva

Sedamdeset troje je u Republici Srpskoj kažnjeno zbog nenošenja maski i rukavica u posljednja 24 sata.



Tri osobe nisu držale fizičku distancu na javnom mjestu. Tako su prekršili Uredbu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koja je juče stupila na snagu, pa će morati da plate kaznu.

"Naš apel je prema svim građanima da poštuju preventivne mjere Republičkog štaba za vanredne situacije da koriste zaštitnu opremu i da poštuju mjeru fizičke distance na javnim površinama jer će pripadnici MUP-a Republike Srpske u narednom periodu intenzivno kontrolisati na javnim površinama i sankcionisati one koji ne poštuju ovu Uredbu", rekla je Mirna Miljanović, načelnik Odjeljenja za odnose sa javnošću MUP-a Republike Srpske.

Kazne za one koji ne poštuju ovu Uredbu su od 100 do 300 maraka. Na pridržavanje i poštovanje mjera opet je pozvao i premijer Srpske. Restriktivnije mjere su, poručuje Radovan Višković, donesene jer je sve više neodgovornih građana. Da je kaznenu politiku trebalo pojačati odmah na početku i rigorozno kažnjavati one koji se ne pridržavaju mjera, poručila je predsjednica Srpske. Sankcije se propisuju, jer se, kaže Željka Cvijanović, nije moguće osloniti samo na svijest pojedinca.

"Onda kad imate ogromnu većinu onih koji su odgovorni, manji broj neodgovornih to sve može da pokvari. Moguće da nisu svi pravilno postavili prioritete, a prioritet broj jedan je zdravlje pojedinca i zajednice, a tek onda sve druge stvari, uključujući i druženje i okupljanje.

Pooštravanje kaznene politike je opravdano i zato se očekuje od policije, komunalne policije i svih inspektora da bez izuzetka koriste svoja ovlaštenja u skladu sa donesenom uredbom i da tu bude nulta tolerancija", istakla je Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske.

Banjalučani sa kojima smo razgovarali su mjere, kažu, poštovali i prije donošenja Uredbe. Priznaju ipak da je novčana kazna najefikasnija mjera.

"To je meni sasvim normalno tako i treba. Ako je neki propis donesen treba da se i poštuje, ako je to jedini lijek, a jeste".

"Moramo poštovati, sve što nam kažu to je istina i moramo slušati. Ta pričanja ljudi da to nije istina, da se takvi stvari preuveličavaju, mislim da to nije. Oni koji nisu otišli gore u klinički centar i vidjeli to, oni ni ne znaju".

"Poštujem otpočetka i mislim da je to ok i svi bi trebali da vodimo o sebi računa, a ne da nas neko čuva", rekli su građani Banjaluke.

Policija je imala pune ruke posla juče i tokom policijskog časa. Zabranu kretanja prekršila je 201 osoba.

Ulice Banjaluke su prazne. U Republici Srpskoj na snazi je policijski čas koji će trajati do sutra ujutro u 5 časova. Zatim ponovo počinje od sutra u podne i trajaće u ponedjeljak do 5 ujutro. Za dane vikenda i dalje važi zabrana napuštanja mjesta prebivališta, od subote u 12, do nedjelje u 18 časova.