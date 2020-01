7,4 miliona KM za povećanje najnižih penzija

Povećanje penzija obuhvata najugroženije kategorije penzionera i cilj je poboljšanje njihovog materijalnog položaja.



Za ove namjene će iz budzeta biti izdvojeno dodatnih 616 hiljada KM mjesečno, odnosno oko 7,4 miliona KM do kraja 2020. godine.

"Ovim usklađivanje su obuhvaćene najniže penzije. One su podjeljene u pet grupa. Znači penzije do 15 godina, tu se radi jednim dijelom o invalidskim, zatim od 15 do 20 godina, od 20 do 30, od 30 do 40 i puna penzija 40 i više", rekao je Duško Milunović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

Usklađivanje najnižih penzija izvršeno je na osnovu podataka Zavoda za statistiku Republike Srpske o rastu plata i troškova života u protekloj godini. Radi se o redovnom usklađivanju penzija, a da li će biti dodatnih korekcija do kraja godine zavisiće od rasta budžeta, rekao je premijer Republike Srspke Radovan Višković.

"Ako se u toku godine ukaže prilika, ukoliko rast budžeta bude planiranom dinamikom i bude viška sredstava mi ćemo svakako korigovati penzije, ali u ovom momentu ne mogu obećati ni šta će biti ni kada će biti", istakao je Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Iznosi najniže penzije od 1. januara 2020. godine, određeni su tako što su iznosi najniže penzije za decembar 2019. godine, povećani za navedeni procenat usklađivanja penzija, saopšteno je nakon sjednice Vlade Republike Srpske. Povećanje najnižih penzija za 3,11 odsto je najveće u posljednjih deset i više godina. Prošle godine je izvršeno i vanredno povećanje.