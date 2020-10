29. godina od osnivanja Narodne skupštine Republike Srpske

"Konstatujem da je Skupština srpskog naroda u BiH usvojila deklaraciju o proglašenju Republike srpskog naroda BiH. "

Ovako je Momčilo Krajišnik, prvi predsjednik Narodne skupštine, izrekao najvažniju odluku ove institucije, osnovane na današnji dan prije 29. godina. Oni koji su bili dio prvog saziva Parlamenta prisjećaju se tog perioda i Krajišnika kao prvog predsjednika Skupštine.

"Gospodina Momčila Krajišnika definitivno ne može niko zamijeniti. To je naše mišljenje bilo i ostalo. Izgubili smo čovjeka koji je bio sinonim i Republike Srpske i svih nas njegovih saradnika, članova Vlade, članova Asocijacije", kaže Petra Marković, poslanik prvog saziva Skupštine Republike Srpske.

"Mi ćemo nastojati da u ovom uzburkanom političkom moru BiH budemo svetionik i opoziciji i poziciji i da privedemo kraju poslove srpskog naroda koje smo započeli 90-ih godina", rekao je Dušan Kozić, predsjednik Skupštine asocijacije “Stvaraoci Republike Srpske”.

Aktuelni predsjednik Parlamenta kaže da je Narodna skupština kamen temeljac osnivanja i razvoja Republike Srpske nastala voljom Srba da ostanu na ovim prostorima.

Vi znate datume, 24. oktobar, 9. januar, 28. februar, proglašenje Republike srpskog naroda u BiH, donošenje njenog ustava, pa 12. maja 1992. osnivanje Vojske Republike Srpske, niko neće moći te činjenice da zaboravi. To je istorija, to su činjenice i to mora da se pamti", kaže Nedeljko Čubrilović.

Narodna skupština Srpske je tekovina demokratije, prava i slobode građana da neposredno odlučuju o najznačajnijim pitanjima za društvo u kome žive, poruka je predsjednice Republike. Najvažnija skupštinska odluka bilo je formiranje Srpske, a druga bitna je donošenje Ustava, kaže srpski član Predsjedništva BiH.

"To su bila teška i turbulentna vremena opšte podjele i sukoba, a NSRS uspjela je u tom teškom vremenu da se nametne kao mjesto važnih odluka", kaže Dodik.

Skupština srpskog naroda u BiH proglašena je na današnji dan 1991. godine, nakon što su 14. oktobra srpski poslanici preglasani u tadašnjoj Skupštini Socijalističke Republike BiH.