28 godina od zločina u selu Kravice

Kao što su to uvijek radili - lukavo i podmuklo i to na najveće srpske praznike, muslimanske snage i 93. godine na Božić srpsko selo Kravica zavili su u crno. Ubili su sve one koji su se pred njima našli. Djecu, mlade, stare. I 28 godina nakon tog krvavog čina, u Kravici vlada muk, tuga i bol. U ovom selu nakon te nesretne godine, Božić više nikada nije bio isti. Najviše ih boli nepravda što za 49 ubijenih, 80 ranjenih i sedam nestalih niko ni do danas nije odgovarao.