25 godina od egzodusa Srba iz Zapadne Slavonije

Četvrt vijeka je prošlo od egzodusa Srba iz Zapadne Slavonije, zločina za koji još niko nije odgovarao. Oni koji su tog 1. i 2. maja stradali i nestali, napuštajući ognjišta, nisu zaboravljeni. Ova godišnjica obilježena je, iz bezbjednosnih razloga, na nešto drugačiji način, bez mnogo zvanica i obraćanja.

Najuže rukovodstvo Srpske je ipak i ovog 1. maja bilo u Gradišci. Obilježavajući važne datume, Srbi se zavjetuju da će braniti slobodu i Republiku Srpsku, kaže srpski član predsjedništva, Milorad Dodik.

"Samo tamo gdje imamo državu možemo da spriječimo stradanje srpskog naroda a mi vjerujemo u našu državu Republiku Srpsku, i njene moći i njene institucije da budu sabrane i okupljene oko osnovnih nacionalnih vrijednosti. Iz tih razloga dolazimo ovdje da se zavjetujemo da ćemo braniti slobodu naroda", kaže Dodik.

Srpski član predsjedništva i predsjednica Srpske, spustili su vijence u Savu, rijeku nad kojom su bombardovani mnogi Srbi koji u strahu napuštali svoje domove. Naša obaveza je da odamo počast žrtvama, poručuje Željka Cvijanović.

"Obaveza naša je da se držimo zajedno, obaveza naša je da razumijemo i prcese u kojima živimo, da razumijemo način i snagu na koji se jedan narod brani, a to jeste zajedništvom, time što imamo u vidu šta su ciljevi, šta su prioriteti, šta su vrijednosti jednog naroda, na taj način se možemo očuvati", kaže Željka Cvijanović.

I dok je za Srbe 1. maj bolna tačka u ionako dugoj istoriji stradanja, sa druge strane Save, ovaj dan se proslavlja. I to je još jedna proslava u Hrvatskoj koja nije mogla da prođe bez ustaškog pozdrava. “Za dom spremni” bilo je ispisano na majicama pojedinih učesnika obilježavanja, pa čak i na jednom od vijenaca u Okučanima. Izrevoltiralo je to hrvatskog predsjednika, koji je odmah napustio ceremoniju.

"Dakle to je namjerna provokacija s kojom smo računali, ona se dogodila i ja to smatram gaženjem žrtava i sjećanja na ovaj događaj, prema tome, ovo se nažalost moralo dogoditi jer je neko htio da se to dogodi. I ubuduće, moram reći, gdje god bude ovakvih situacija, ja u tome neću učestvovati", kaže Zoran Milanović, predsjednik Hrvatske.

"Njegovo je pravo da ode, naša je obaveza da ostanemo ovdje", kaže Andrej Plenković, predsjednik Vlade Hrvatske.

Milanovićev potez je dobra poruka, kaže Milorad Dodik.

"Mislim da je to dobar put i pokazivanje nastojanja da se odnosi ovako počnu u značajnoj mjeri da normalizuju i ja vjerujem da će i Hrvatska kao i Srbi u cjelini naći načina da naprave ono što se nekada pričalo, a danas veoma važno, nekii koncept miroljubive koegzistencije u kojoj neće biti sukoba", kaže Dodik.

U egzodusu prema Republici Srpskoj, srpski narod zapadne Slavonije, na putu prema mostu spasa do rijeke Save, nemilosrdno je gađan avionskim bombama, maljutkama iz helikoptera, topovskim granatama i snajperskim mecima.

Oružane snage Hrvatske su u akciji Bljesak 95. godine sa područja Zapadne Slavonije koja je tada bila u sastavu Republike Srpske Krajine i pod zaštitom UN protjerali 15 000 Srba. 283 je ubijeno, a od toga 56 žena i djece.