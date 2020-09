207,59 miliona KM prikupljeno na račun javnih prihoda Srpske u avgustu

Više od 200 miliona maraka prikupljeno je na račun javnih prihoda Republike Srpske u avgustu. To je za oko dva odsto više u odnosu na isti mjesec prošle godine. Podaci pokazuju da postepeno dolazi do stabilizacije u naplati javnih prihoda, ističe za ATV prvi čovjek Poreske Uprave. Na to su, kaže Goran Maričić, svakako uticale mjere Vlade.

"Poreska uprava Republike Srpske prikupila je u avgustu ukupno 207,59 miliona KM na račun javnih prihoda, što je za oko 3,57 miliona KM ili dva odsto više u odnosu na isti mjesec prošle godine. Što se tiče strukture prihoda u mjesecu avgustu direktni porezi takođe bilježe porast u odnosu na avgust prošle godine tako da imamo povećanje i po osnovu poreza na dohodak, a naročito povećanje po osnovu poreza na dobit i poreza na nepokretnosti", izjavio je Goran Maričić, direktor Poreske uprave Republike Srpske. Kada je riječ o podacima u prvih osam mjeseci ove u odnosu na prošlu godinu tu je zabilježen pad prihoda. U tom periodu prikupljeno je ukupno milijardu i 604 miliona KM što je za četiri odsto manje nego u istom periodu lani. Ipak, budžet Republike Srpske je stabilan, poručio je to za ATV premijer Srpske. Sve svoje obaveze, kaže Radovan Višković, izmirujemo na vrijeme. "Redovno plaćamo plate, penzije, podsticaje, doprinose, sve ono što se iz budžeta finansira. Tako da, ne vidim nikakvu razliku u tom finansijksom dijelu recimo između današnjeg dana i istog ovog dana prošle godine", izjavio je Radovan Višković, premijer Republike Srpske. Do kraja ove godine pad prihoda u budžetu Srpske usljed pandemije virusa korona trebalo bi da bude manji od projektovanog iznosa od 240 miliona KM, rekla je Ministar finansija Republike Srpske. U prva 3 mjeseca ove godine je, kaže Zora Vidović, zabilježen rast. "Mi smo projektovali u rebalansu budžeta da će prihod pasti za 240 miliona km. Sad trenutno sa jučerašnjim danom prihodi su manji za 158 miliona i indirektni i direktni, otprilike po 70 i nešto miliona. Tako da, mi pčekujemo da do kraja godine neće se dostići taj pad od 240 miliona, mislimo da će biti manji pad, s obzirom na stanje koje je sada i očekujemo do kraja godine da bi trebalo biti i još malo bolje", rekla je Zora Vidović, ministar finansija Republike Srpske. Bilo bi značajno da se u narednom periodu poveća potrošnja vezano za indirektne poreze i s obzirom na to da određene uslužne grane kao što su turizam i ugostiteljstvo slabije rade i najviše su ugrožene, poručuje Vidovićeva. Pandemija je, kaže, proizvela velike probleme, ne samo kod nas i naš oporavak u velikoj mjeri zavisi od oporavka privrede u zemljama sa kojima imamo spoljnotrgovinsku razmjenu.