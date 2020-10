Epicentar zemljotresa bio je 38 kilometara jugozapadno od Podgorice.

Felt #earthquake (#земљотрес) M2.7 strikes 11 km NW of #Cetinje (#Montenegro) 4 min ago. Please report to: https://t.co/C90c5muANI pic.twitter.com/EmdpiVDBCe

— EMSC (@LastQuake) October 20, 2020