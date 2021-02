Epicentar zemljotresa bio je na 17 kilometara od Podgorice.

Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti.

Felt #earthquake (#земљотрес) M3.0 strikes 17 km N of #Podgorica (#Montenegro) 2 min ago. Please report to: https://t.co/EEqJ9Eq15e pic.twitter.com/4dWItt7DTs

— EMSC (@LastQuake) February 23, 2021