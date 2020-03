Zemljotres u Crnoj Gori

- Sektor za seizmologiju Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju je u 0.13 minuta registrovao zemljotres manje jačine sa epicentrom na dva kilometra zapadno od Liverovića. Јačina ovog zemljotresa u hipocentru, žarištu, iznosila je 2,8 jedinica Rihterove skale. Žarište ovog zemljotresa locirano je na dubini od sedam kilometara - navodi se na sajtu Seizmološkog zavoda Crne Gore.

Felt #earthquake (#земљотрес) M2.8 strikes 9 km E of #Nikšić (#Montenegro) 20 min ago. Please report to: https://t.co/KabMkTBcnf pic.twitter.com/Xz6sdIpuNz

— EMSC (@LastQuake) March 17, 2020