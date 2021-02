Zemljotres jačine 2,7 stepeni po Rihteru zabilježen je 16 kilometara od Siska.

Oni koji su osjetili potres kažu da se čuo snažan prasak. "Glasna tutnjava", "Probudilo nas je cimanje i grmljavina", "Čuo se jak udar u kamperu", "Kao da prolazi teretni voz", napisali su na stranicama EMSC-a.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M2.7 in Croatia 40 min ago pic.twitter.com/N2OPl7gFIK