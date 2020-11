Prema prvim informacijama magnituda je 4.9 po Rihteru. Epicentar je 17 kilometara sjeverno od Posedarja.

Podrhtavanje se osjetilo na području Zadra, Splita, Šibenika i Knina.

M4.9 #earthquake (#zemljotres) strikes 60 km SW of #Bihać (Bosnia & Herzegovina) 13 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/iWqNPetB9O

— EMSC (@LastQuake) November 1, 2020