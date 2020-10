Zdravstveno stanje mitropolita Amfilohija u blagom poboljšanju

Zdravstveno stanje mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija je, prema današnjim kontrolnim nalazima, u blagom poboljšanju, saopšteno je iz Mitropolije.

"S obzirom na to da oporavak teče planiranim tokom i dinamikom, u dogovoru sa ljekarskim timom, obavještavamo da nećemo, kao do sada, svakodnevno izvještavati o zdrastvenom stanju mitropolita Amfilohija, jer za to više nema potrebe", dodaje se u saopštenju.

Јučerašnji test pokazao je da mitropolit Amfilohije više nije zaražen virusom korona.

Iz Mitropolije dodaju da javnost ni narednih dana neće biti uskraćena ni za jednu važnu informaciju u vezi sa mitropolitovim zdravstvenim stanjem.

"Mitropolit Amfilohije će i dalje biti pod stalnim ljekarskim nadzorom, koji sprovodi kompletan terapijski postupak još od 6. oktobra, od kada se mitropolit nalazi na bolničkom liječenju od bolesti uzrokovane virusom korona", navodi se u saopštenju.